Всего 235 ккал! Готовлю марокканскую курицу с лимоном и оливками — ужин за 20 минут для тех, кто на ПП

Это блюдо — спасение для всех, кто следит за калориями, но скучает по ярким вкусам. Нежное куриное филе, тушенное в собственном соку с лимоном, пикантными оливками и золотистыми специями, — это всего 235 ккал на порцию и море удовольствия. Готовится на одной сковороде за 20 минут.

Куриное филе (300 г) промываю, обсушиваю бумажным полотенцем и нарезаю крупными кубиками. Половину луковицы чищу и мелко шинкую. Чеснок (1 зубчик) пропускаю через пресс. С половины лимона снимаю цедру на мелкой терке, стараясь не задеть белую горькую часть, а затем выжимаю из нее сок. На сковороду с антипригарным покрытием или с небольшим количеством воды/бульона выкладываю лук и чеснок. Пассерую на среднем огне 2–3 минуты до мягкости. К луку добавляю куркуму (1/2 ч. л.) и молотый имбирь (1/2 ч. л.), быстро перемешиваю, чтобы специи раскрыли аромат. Следом выкладываю на сковороду кусочки куриного филе. Обжариваю все вместе 3–4 минуты, помешивая, пока курица не побелеет со всех сторон. Затем добавляю в сковороду цедру и сок половины лимона, а также зеленые оливки (40 г). Если оливки крупные, можно их разрезать пополам. Аккуратно перемешиваю, чтобы все ингредиенты соединились. Уменьшаю огонь до минимума, накрываю сковороду крышкой и тушу 12–15 минут. За это время курица полностью приготовится, станет мягкой и пропитается всеми соками и ароматами. В конце пробую и, если нужно, добавляю немного соли (оливки уже дают соленость) и черного перца. Подаю горячей, украсив долькой лимона или свежей кинзой.

