Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 07:14

Всего 235 ккал! Готовлю марокканскую курицу с лимоном и оливками — ужин за 20 минут для тех, кто на ПП

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо — спасение для всех, кто следит за калориями, но скучает по ярким вкусам. Нежное куриное филе, тушенное в собственном соку с лимоном, пикантными оливками и золотистыми специями, — это всего 235 ккал на порцию и море удовольствия. Готовится на одной сковороде за 20 минут.

Куриное филе (300 г) промываю, обсушиваю бумажным полотенцем и нарезаю крупными кубиками. Половину луковицы чищу и мелко шинкую. Чеснок (1 зубчик) пропускаю через пресс. С половины лимона снимаю цедру на мелкой терке, стараясь не задеть белую горькую часть, а затем выжимаю из нее сок. На сковороду с антипригарным покрытием или с небольшим количеством воды/бульона выкладываю лук и чеснок. Пассерую на среднем огне 2–3 минуты до мягкости. К луку добавляю куркуму (1/2 ч. л.) и молотый имбирь (1/2 ч. л.), быстро перемешиваю, чтобы специи раскрыли аромат. Следом выкладываю на сковороду кусочки куриного филе. Обжариваю все вместе 3–4 минуты, помешивая, пока курица не побелеет со всех сторон. Затем добавляю в сковороду цедру и сок половины лимона, а также зеленые оливки (40 г). Если оливки крупные, можно их разрезать пополам. Аккуратно перемешиваю, чтобы все ингредиенты соединились. Уменьшаю огонь до минимума, накрываю сковороду крышкой и тушу 12–15 минут. За это время курица полностью приготовится, станет мягкой и пропитается всеми соками и ароматами. В конце пробую и, если нужно, добавляю немного соли (оливки уже дают соленость) и черного перца. Подаю горячей, украсив долькой лимона или свежей кинзой.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
Забудьте о блендере и комках! Готовлю пюре как в ресторане — воздушное и кремовое, всего 3 секрета
Общество
Забудьте о блендере и комках! Готовлю пюре как в ресторане — воздушное и кремовое, всего 3 секрета
Подсели всей семьей на это горячее «Жар-птица»: хрустящая курица в медово-горчичной глазури — сладко, пикантно и невероятно сочно
Общество
Подсели всей семьей на это горячее «Жар-птица»: хрустящая курица в медово-горчичной глазури — сладко, пикантно и невероятно сочно
Дедовский рецепт: антипохмельный суп с рисом и помидором
Семья и жизнь
Дедовский рецепт: антипохмельный суп с рисом и помидором
Гениально — не иначе: закуска-рулет из 4 ингредиентов за 5 минут. Кладем на поджаристый хлеб
Общество
Гениально — не иначе: закуска-рулет из 4 ингредиентов за 5 минут. Кладем на поджаристый хлеб
Лимонный король новогоднего стола: обалденный пирог «Лимонник» — вы перестанете смотреть на магазинную выпечку
Общество
Лимонный король новогоднего стола: обалденный пирог «Лимонник» — вы перестанете смотреть на магазинную выпечку
еда
курица
рецепты
оливки
лимоны
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве скорректировали цену проезда в городском транспорте
Шуба забыта! Готовлю быстрый салат с селедкой «Свердловский»
Аэропорт Оренбурга возобновил работу после шестичасового перерыва
Вихрь дронов и неудача ВСУ у Гуляйполя: новости СВО на утро 2 января
Измены, забвение, болезни: трагедии главных секс-символов советского кино
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 января: инфографика
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала года
Состоящий из идейных нацистов полк перебросили под Сумы
Дедовский рецепт: антипохмельный суп с рисом и помидором
Хаш — спаситель ваш: снимаем похмельный синдром наваристым супом
Глава РДК переобъявлен в розыск после «воскрешения»
Протестующие на западе Ирана подожгли Коран и пытались ворваться в мечеть
«Осветят ли?»: российский переговорщик о реакции СМИ на трагедию в Хорлах
Более 60 БПЛА заметили над Россией этой ночью
Россиянам предложили работу с зарплатой до 200 тыс. рублей в праздники
Передача США данных летевшего к резиденции Путина БПЛА попала на видео
Названы фразы мошенников, выманивающих код для доступа к «Госуслугам»
«Совести нет, что ли»: Захарова указала на тактику Запада по атакам ВСУ
«Все уничтожены»: ВСУ лишились целой штурмовой группы под Харьковом
Губернатор рассказал о ночной атаке ВСУ на российский регион
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Общество

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.