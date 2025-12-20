Новый год-2026
20 декабря 2025 в 18:22

Нг без лишних кг: диетический рецепт кабачков в духовке

Нг без лишних кг: диетический рецепт кабачков в духовке
Приготовим диетические кабачки в духовке вместе с NEWS.ru! Это будет одно из главных блюд на Новый год.

Сначала нарежьте три молодых кабачка на кругляши толщиной в палец. Посолите их и дайте «вспотеть» минут 15 — так они станут идеально сухими. Промокните салфеткой.

Далее для кабачков в духовке в миске соедините оливковое масло, пропущенный через пресс чеснок, щедрую ложку паприки для загара, орегано и перец. Каждый кабачковый диск окуните в этот пряный эликсир с двух сторон.

Выложите кружочки на пергамент, как солнечные диски, и щедро посыпьте их золотым пармезаном. Отправьте кабачки в духовку на 20–25 минут при 200°C — они должны покрыться бронзовой хрустящей корочкой.

Вуаля! У вас получилось волшебное блюдо на Новый год: снаружи — хрустящая корочка, внутри — нежная мякоть.

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт с кальмарами и тыквой.

