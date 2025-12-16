Готовится за 20 минут: салат с кальмарами и тыквой — идея на Новый год

NEWS.ru предлагает интересный рецепт салата на Новый год. Получается нетривиальное сочетание морепродуктов и тыквы!
Очистите 500 г кальмаров, нарежьте кольцами. Быстро обжарьте на сильном огне 2 минуты. Отдельно запеките 300 г тыквы кубиками до мягкости.
Смешайте охлажденные кусочки морепродуктов и тыкву. Добавьте в салат с кальмарами 1 мелко нарезанную красную луковицу.
Для заправки салата на Новый год взбейте 3 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. лимонного сока, соль и перец по вкусу. Полейте соусом ваше блюдо и аккуратно перемешайте.
Простой, но эффектный салат со вкусовым контрастом. Готовится за 20 минут!
