Проще, чем жареная картошка, но в сто раз эффектнее. Дольки с чесночно-укропным соусом — гарнир-легенда

Если обычная жареная картошка кажется вам слишком простой, а времени на сложные гарниры нет, этот рецепт станет настоящим спасением. Запечённые дольки с хрустящей корочкой и нежной серединкой сами по себе хороши, но волшебство происходит, когда их встречает свежий, яркий соус на основе сметаны с чесноком и укропом. Это сочетание превращает самый привычный продукт в маленький кулинарный праздник, который украсит любой ужин.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 3 ст. л. растительного масла, соль, чёрный перец по вкусу. Для соуса: 200 г сметаны, 3–4 зубчика чеснока, крупный пучок свежего укропа, соль по вкусу. Картофель тщательно вымойте и нарежьте на крупные дольки, не снимая кожуры. Хорошо обсушите их бумажным полотенцем. В миске смешайте дольки с маслом, солью и перцем. Разложите на противне с пергаментом в один слой. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 35–40 минут до румяной корочки, перевернув один раз в середине приготовления. Для соуса мелко порубите укроп, выдавите чеснок и смешайте со сметаной и солью. Подавайте горячие дольки с прохладным соусом, посыпав дополнительно свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.