Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 18:35

Проще, чем жареная картошка, но в сто раз эффектнее. Дольки с чесночно-укропным соусом — гарнир-легенда

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если обычная жареная картошка кажется вам слишком простой, а времени на сложные гарниры нет, этот рецепт станет настоящим спасением. Запечённые дольки с хрустящей корочкой и нежной серединкой сами по себе хороши, но волшебство происходит, когда их встречает свежий, яркий соус на основе сметаны с чесноком и укропом. Это сочетание превращает самый привычный продукт в маленький кулинарный праздник, который украсит любой ужин.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 3 ст. л. растительного масла, соль, чёрный перец по вкусу. Для соуса: 200 г сметаны, 3–4 зубчика чеснока, крупный пучок свежего укропа, соль по вкусу. Картофель тщательно вымойте и нарежьте на крупные дольки, не снимая кожуры. Хорошо обсушите их бумажным полотенцем. В миске смешайте дольки с маслом, солью и перцем. Разложите на противне с пергаментом в один слой. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 35–40 минут до румяной корочки, перевернув один раз в середине приготовления. Для соуса мелко порубите укроп, выдавите чеснок и смешайте со сметаной и солью. Подавайте горячие дольки с прохладным соусом, посыпав дополнительно свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
«Рождественская ночь» с копченой курицей: простой слоеный салат для праздника или ужина
Общество
«Рождественская ночь» с копченой курицей: простой слоеный салат для праздника или ужина
Таратута: почему это блюдо было на праздничном столе у ваших прабабушек?
Семья и жизнь
Таратута: почему это блюдо было на праздничном столе у ваших прабабушек?
Уют на ужин — картофельная запеканка «Бабушкин сундук». Слои картофеля, фарша и грибов под румяной сырной шапкой
Общество
Уют на ужин — картофельная запеканка «Бабушкин сундук». Слои картофеля, фарша и грибов под румяной сырной шапкой
Горячий перекус «Солнышко» — лаваш с картошкой, луком и специями. Самый уютный и хрустящий ужин за пять минут
Общество
Горячий перекус «Солнышко» — лаваш с картошкой, луком и специями. Самый уютный и хрустящий ужин за пять минут
Вместо скучного жаркого чудо из Грузии. Чахохбили — курица, томленная в собственном соку с чесноком и специями
Общество
Вместо скучного жаркого чудо из Грузии. Чахохбили — курица, томленная в собственном соку с чесноком и специями
рецепты
картофель
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европарламенте возмутились молчанию фон дер Ляйен об операции Трампа
Флорида готовит судебный иск к Мадуро
Мигрант ответит за нападение на девушек после отказа в знакомстве
На московской набережной нашли пакет с пятью гранатами
Стало известно, когда РФ предложат обсуждение гарантий безопасности Украине
«Новая угроза»: в США заявили о преимуществе ВС России над ВСУ
В Швейцарии увидели знак Зеленскому в действиях США в Венесуэле
Дания приняла важное решение по Гренландии после слов Трампа
В Кремлевском Дворце опровергли новость о ЧП в театре
Премьер Канады обсудил с генсеком НАТО оборону Альянса рядом с Россией
В Британии раскрыли, почему Трамп сможет присоединить Гренландию
Актриса из «Великолепного века» не прошла тест на наркотики
Патриарх Кирилл обратился к россиянам в Рождество
Беременная мать двоих детей погибла в лобовом ДТП
Шипачев преодолел рекордный рубеж КХЛ
Пять человек пострадали при взрыве газа в Ингушетии
«Против оскорблений и угроз»: Колумбия заявит протест Трампу
Могучий ураган и дубак до -19? Погода в Москве в начале февраля: чего ждать
В МИД России поддержали новое руководство Венесуэлы
Назван главный «архитектор» операции США в Венесуэле
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.