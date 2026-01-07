Идеальные дольки для идеального ужина. С хрустящей сырной корочкой и щепоткой орегано — ваше кулинарное совершенство

Ничто так не завершает идеальный ужин, как безупречный гарнир, который хорош и сам по себе. Эти картофельные дольки — квинтэссенция простого совершенства: нежная, тающая картофельная сердцевина под невероятно ароматной, золотистой и хрустящей шапкой из расплавленного сыра с орегано. Это блюдо, где кажущаяся простота ингредиентов оборачивается богатством текстуры и вкуса, создавая настоящее кулинарное удовлетворение.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля (лучше сорта с рассыпчатой мякотью), 100 г твёрдого сыра (например, чеддера или пармезана), 2 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. сушёного орегано, соль, чёрный перец по вкусу. Картофель тщательно вымойте и нарежьте на ровные дольки, не очищая. Обсушите, сложите в миску, полейте маслом, приправьте солью, перцем и половиной орегано, хорошо перемешайте. Выложите дольки кожурой вниз на противень с пергаментом. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 25 минут. Достаньте противень, посыпьте дольки мелко тёртым сыром и оставшимся орегано. Верните в духовку ещё на 7–10 минут, пока сыр не расплавится и не образует аппетитную хрустящую корочку. Подавайте сразу, пока сырная корочка не потеряла хруст, как самостоятельное блюдо или с любимым соусом.

