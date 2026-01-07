Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 19:00

Идеальные дольки для идеального ужина. С хрустящей сырной корочкой и щепоткой орегано — ваше кулинарное совершенство

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ничто так не завершает идеальный ужин, как безупречный гарнир, который хорош и сам по себе. Эти картофельные дольки — квинтэссенция простого совершенства: нежная, тающая картофельная сердцевина под невероятно ароматной, золотистой и хрустящей шапкой из расплавленного сыра с орегано. Это блюдо, где кажущаяся простота ингредиентов оборачивается богатством текстуры и вкуса, создавая настоящее кулинарное удовлетворение.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля (лучше сорта с рассыпчатой мякотью), 100 г твёрдого сыра (например, чеддера или пармезана), 2 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. сушёного орегано, соль, чёрный перец по вкусу. Картофель тщательно вымойте и нарежьте на ровные дольки, не очищая. Обсушите, сложите в миску, полейте маслом, приправьте солью, перцем и половиной орегано, хорошо перемешайте. Выложите дольки кожурой вниз на противень с пергаментом. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 25 минут. Достаньте противень, посыпьте дольки мелко тёртым сыром и оставшимся орегано. Верните в духовку ещё на 7–10 минут, пока сыр не расплавится и не образует аппетитную хрустящую корочку. Подавайте сразу, пока сырная корочка не потеряла хруст, как самостоятельное блюдо или с любимым соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Готовится почти сама — картофельная запеканка «Облако» с фаршем и нежным картофельным пюре сверху
Общество
Готовится почти сама — картофельная запеканка «Облако» с фаршем и нежным картофельным пюре сверху
Киш лорен с французским шармом: как приготовить идеальный пирог с луком, сыром и ветчиной
Общество
Киш лорен с французским шармом: как приготовить идеальный пирог с луком, сыром и ветчиной
Вкуснота из фарша и картошки: быстрые люля-кебабы — готовим дома в духовке
Общество
Вкуснота из фарша и картошки: быстрые люля-кебабы — готовим дома в духовке
Готова есть хоть каждый день на обед и ужин: картошка с фаршем, запеченная в сливочной подливе
Общество
Готова есть хоть каждый день на обед и ужин: картошка с фаршем, запеченная в сливочной подливе
Утка с черносливом: аромат Рождества в каждом кусочке
Семья и жизнь
Утка с черносливом: аромат Рождества в каждом кусочке
рецепты
картофель
ужины
специи
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РПЦ озвучили диагноз россиян, отказывающихся от рождения детей
«Не мог собрать»: Патриарх Кирилл раскрыл, как разобрался с долгами отца
Иранец решил пошпионить в пользу Израиля и горько поплатился
Эрдоган узнал о «бегстве» Мадуро в Турцию
«Господствовать будут русские»: Жириновский — о грядущих событиях 2030 года
Медведчук раскрыл, чем может обернуться парижская декларация по Украине
НАТО разрывает на куски, иск к Собчак, легенда поддержала СВО: что дальше
США пообещали снять с Венесуэлы часть санкций
США начали «неограниченно долгую» продажу нефти Венесуэлы
Захарова колко пошутила об одном намеке Мерца Зеленскому
Четыре развода, песня о Путине, мнение об СВО: как живет Галина Данилова
Следователи назвали предварительные причины крушения вертолета под Пермью
«Деликатные последствия»: раскрыто, что будет после военной операции США
В Госдуме осадили США после «лихого рейда за нефтью» на «Маринере»
Во Франции попрощались с Брижит Бардо
Стало известно, как Британия помогла США захватить российский танкер
Как приготовить козули за час: печем традиционные рождественские пряники
В МИД заявили о «слежке» за США после новостей о высадке военных на танкер
«Свое царство»: адмирал объяснил, почему США захватили танкер под флагом РФ
«Дочистили квартиру»: Наталья Штурм стала жертвой ограбления в Европе
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно
Регионы

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.