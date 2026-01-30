Назван наиболее выгодный для США договор с Россией TAC: продление договора СНВ с Россией принесет США колоссальную выгоду

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отказа от продления договора «Новый СНВ» с Россией, пишет The American Conservative. Срок его действия истекает в феврале 2026 года. По мнению экспертов, это может быть стратегической ошибкой, но его продление способно принести Вашингтону колоссальную выгоду в области безопасности.

Стратегическая стабильность в отношениях с Россией, обладающей крупнейшим ядерным арсеналом, слишком важна для Соединенных Штатов и их национальной безопасности, чтобы увязывать ее с исходом военных действий на Украине, — говорится в публикации.

Вероятно, часть советников американского лидера призывает его не подписывать новое соглашение по стратегическим вооружениям, допустило издание. Аналитики предполагают, что безразличие к договору может означать планы Вашингтона по наращиванию арсенала сверх установленных лимитов. Однако сохранение ядерного равновесия с РФ называют фундаментом безопасности и экономической выгоды для самих США.

Что касается Китая, продолжили журналисты, то Пекин отказывается от переговоров по контролю над вооружениями, пока не достигнет паритета с Америкой. Соглашение с Москвой рассматривается как необходимое условие для будущего диалога с КНР.

Ранее бывший старший директор Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями и нераспространению Джон Вулфстал заявил, что США и Россия обладают всеми возможностями для быстрого продления на год действия ограничений, установленных СНВ-3. По его мнению, технические и политические препятствия для соглашения минимальны.



