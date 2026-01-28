Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 01:25

В США предположили, когда Вашингтон и Москва могут решить вопрос по ДСНВ

Вулфстал: США и Россия могли бы оперативно решить вопрос по ДСНВ

Конгресс США в Вашингтоне
США и Россия обладают всеми возможностями для быстрого продления на год действия ограничений, установленных Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3), заявил бывший старший директор Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями и нераспространению Джон Вулфстал, выступая на видеоконференции журнала Bulletin of the Atomic Scientists. По его мнению, технические и политические препятствия для соглашения минимальны.

Откровенно говоря, они могли бы договориться уже завтра. Они могли бы поднять телефонную трубку и принять решение о политических договоренностях, — указал эксперт.

Он подчеркнул, что в правительстве США остаются квалифицированные специалисты, способные вести такие переговоры, и им следует немедленно возобновить ежедневную работу с российскими коллегами. Вулфстал отметил, что подобная практика была прекращена при администрации американского лидера Дональда Трампа.

ДСНВ, подписанный в 2010 году и истекающий 5 февраля 2026 года, устанавливает строгие лимиты на количество стратегических носителей и боезарядов. В феврале 2023 года Россия приостановила участие в договоре, указав на необходимость учета ядерных потенциалов Великобритании и Франции. В сентябре 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы в течение года после истечения срока действия ДСНВ соблюдать его количественные ограничения при условии взаимности со стороны США, что Трамп впоследствии назвал хорошей идеей.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер указал, что задача России и США по истечении ДСНВ — исключить беспорядочное увеличение числа ядерных вооружений. По его словам, миру нужно найти новый баланс в этом вопросе.

