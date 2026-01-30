Зимняя Олимпиада — 2026
Куриные окорочка, картофельные дольки и лучок — в горшочек под крышку. Готовится само, пахнет — как в детстве у бабушки

Фото: D-NEWS.ru
Куриные окорочка, картофельные дольки и лучок — в горшочек под крышку. Готовится само, пахнет — как в детстве у бабушки. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного домашнего ужина без хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: сочное, тающее во рту мясо с ароматными специями, нежная картошка, пропитанная куриным соком, и румяная хрустящая корочка, которая скрепляет все воедино.

Для приготовления вам понадобится: 2 куриных окорочка, 4-5 картофелин, 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, соль, перец, паприка, растительное масло. Окорочка разрежьте по суставу. Картофель нарежьте крупными дольками, лук — полукольцами. В горшочек слоями выложите лук, картофель и курицу. Посолите, поперчите, посыпьте паприкой и выдавите чеснок. Сбрызните маслом. Накройте крышкой. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 1 час. Затем снимите крышки и готовьте еще 10-15 минут для образования румяной корочки. Подавайте прямо в горшочках.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

