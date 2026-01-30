Слова прыгуньи в длину о состоянии спорта в России подверглись критике Чен осудила слова прыгуньи в длину Клишиной о состоянии легкой атлетики в РФ

Серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в длину Иоланда Чен резко раскритиковала заявления своей коллеги Дарьи Клишиной о состоянии легкой атлетики в России. Чен в беседе с Metaratings заявила, что Клишина давно не была в стране и не может объективно судить о ситуации.

Клишина утверждала, что из-за отстранения российских спортсменов от международных стартов данный вид спорта в РФ разрушен. Она связывает якобы «тяжелое положение» с многолетними санкциями World Athletics.

Это у нее голова разрушена! Всяких слушать не надо, которые в спорте даже не соображают. <...> Клишина уже 10 лет не была в России, откуда она может знать, что у нас происходит? — отреагировала Чен.

Сама спортсменка продолжает тренироваться и выступать в России. Также она занимается тренерской деятельностью, что, по ее словам, позволяет видеть ситуацию изнутри.

Ранее Клишина рассказала, что лишилась однокомнатной квартиры, предоставленной ей властями Тверской области в 2011 году. В интервью журналисту Виктору Кравченко на его YouTube-канале она заявила, что ее выписали из жилья, а ключи передали военнослужащему. Причиной назвали необходимость быть действующей спортсменкой для перевода недвижимости в собственность.