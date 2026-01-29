Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 11:45

«Сейчас я бомж»: легкоатлетка Клишина лишилась подаренной властями квартиры

Легкоатлетка Клишина рассказала об отобранной у нее квартире в Твери

Дарья Клишина Дарья Клишина Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина лишилась однокомнатной квартиры, предоставленной ей властями Тверской области в 2011 году. В интервью журналисту Виктору Кравченко на его YouTube-канале она заявила, что ее выписали из жилья, а ключи передали военнослужащему. Причиной назвали необходимость быть действующей спортсменкой для перевода недвижимости в собственность.

Сейчас я называюсь бомж — у меня нет прописки. Сказали, что мне нужно быть действующей спортсменкой, чтобы перевести эту квартиру в собственность, — рассказала Клишина.

По ее словам, ей дали квартиру при условии, что она сможет перевести жилплощадь в собственность в случае участия в Олимпийских играх, медали на чемпионате мира или при выслуге лет.

Спортсменка, уроженка Твери, с 2013 года живет и тренируется в США. Клишина является чемпионкой Европы 2011 и 2013 годов, серебряным призером ЧМ-2017 и участницей ОИ-2016.

Ранее Клишина заявила, что истинные мотивы отстранения российской сборной носят сугубо политический характер. По ее мнению, дисквалификация была способом нейтрализовать сильнейших соперников.

