28 января 2026 в 21:37

Названа причина отстранения легкоатлетов из России от соревнований

Клишина: легкоатлетов из РФ отстранили из-за желания убрать главных конкурентов

Дарья Клишина Дарья Клишина Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Российская легкоатлетка Дарья Клишина в интервью на YouTube-канале блогеру Виктору Кравченко заявила, что истинные мотивы отстранения российской сборной носят сугубо политический характер. По ее мнению, дисквалификация была способом нейтрализовать сильнейших соперников.

Клишина напомнила, что на Олимпийские игры российская команда приезжала в самом многочисленном составе, опережая по этому показателю даже сборную США. Она также категорически отвергла существование в России допинговой системы, назвав ее выдумкой. Спортсменка убеждена, что если бы такая система была реальной, ее невозможно было бы так легко разрушить.

Если бы какая-то эта выдуманная допинговая система в стране существовала, я думаю, она должна была бы быть более структурирована и защищена. <…> Нет, никакой системы нет, — сказала Клишина.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что у РУСАДА нет замечаний к тому, как фигуристка Камила Валиева отбывала дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. По ее словам, спортсменка находилась в диалоге, корректно выполняла все требования, а ее дело стало уроком для всего спортивного сообщества.

