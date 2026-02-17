Российского вратаря отстранили на 20 матчей АХЛ за допинг Вратаря Бережного дисквалифицировали на 20 матчей за допинг

Российский вратарь «Рокфорд Айсхогс» Станислав Бережной получил дисквалификацию на 20 матчей за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Американской хоккейной лиги. Россиянин уже пропустил одну игру из-за отстранения. Вернуться на лед он сможет 11 апреля. Подробности нарушения Бережного не озвучиваются.

Вратарь команды «Рокфорд Айсхогс» Станислав Бережной дисквалифицирован на 20 игр за нарушение условий программы AHL/PHPA по борьбе с применением допинга, — говорится в сообщении.

Хоккеисту 22 года. В нынешнем сезоне он сыграл 15 матчей, одержал пять побед и пропустил 46 шайб. Вратарь начинал заниматься хоккеем в новокузнецком «Металлурге».

Ранее сообщалось, что российская конькобежка Ольга Фаткулина, которая была знаменосцем сборной России на Олимпийских играх 2022 года, прошла дисквалификацию сроком на один год за нарушение антидопинговых правил. Решение дисциплинарного комитета вступило в силу с 28 октября 2025 года.

До этого итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер, отобранная в состав сборной на зимние Олимпийские игры 2026 года, сдала положительную допинг-пробу. В организме 24-летней спортсменки обнаружили препарат, применяемый для лечения онкологических заболеваний.