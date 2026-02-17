Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 21:43

Российского вратаря отстранили на 20 матчей АХЛ за допинг

Вратаря Бережного дисквалифицировали на 20 матчей за допинг

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский вратарь «Рокфорд Айсхогс» Станислав Бережной получил дисквалификацию на 20 матчей за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Американской хоккейной лиги. Россиянин уже пропустил одну игру из-за отстранения. Вернуться на лед он сможет 11 апреля. Подробности нарушения Бережного не озвучиваются.

Вратарь команды «Рокфорд Айсхогс» Станислав Бережной дисквалифицирован на 20 игр за нарушение условий программы AHL/PHPA по борьбе с применением допинга, — говорится в сообщении.

Хоккеисту 22 года. В нынешнем сезоне он сыграл 15 матчей, одержал пять побед и пропустил 46 шайб. Вратарь начинал заниматься хоккеем в новокузнецком «Металлурге».

Ранее сообщалось, что российская конькобежка Ольга Фаткулина, которая была знаменосцем сборной России на Олимпийских играх 2022 года, прошла дисквалификацию сроком на один год за нарушение антидопинговых правил. Решение дисциплинарного комитета вступило в силу с 28 октября 2025 года.

До этого итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер, отобранная в состав сборной на зимние Олимпийские игры 2026 года, сдала положительную допинг-пробу. В организме 24-летней спортсменки обнаружили препарат, применяемый для лечения онкологических заболеваний.

хоккей
допинг
спортсмены
матчи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Была ломка»: Горбачева снялась полностью обнаженной и опубликовала фото
Безруков пожарил блинчики и показал любимую начинку для них
Российского вратаря отстранили на 20 матчей АХЛ за допинг
Популярного голливудского актера арестовали за драку в баре
ПВО сбила десятки дронов ВСУ при попытке атаковать российские территории
Стало известно об атмосфере на переговорах по Украине
«Все ошеломлены»: раскрыты планы фон дер Ляйен на войну в 2027 году
В Минобороны раскрыли, как отключение Starlink повлияло на ВС России
Масоны в погонах больше не смогут скрывать членство в ложе
Желание уйти в монастырь, мечты о детях, Пугачева: как живет Вика Цыганова
Мигранта лишили гражданства РФ после грубых слов о паспорте
Виновники геноцида вспомнили о «репарациях»: Польша хочет судиться с РФ
США стянули силы на Ближний Восток
«Бьют по голове»: киевские активисты кошмарят репортеров из России в Женеве
США дали Ирану две недели на предложения по нерешенным вопросам
Тела трех погибших обнаружили под завалами здания в Ленобласти
Младенец подавился ногтем матери и едва не умер
Пожилой мужчина напал с ножом на сожительницу на глазах у прохожих
Украинские наркобароны поработили 22 соотечественника в Польше
Захарова рассказала, как празднует китайский Новый год
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.