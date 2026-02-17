История с обвиненным в допинге тренером сборной России получила продолжение Международное агентство допинг-тестирования сняло обвинения с тренера Гацалова

Главного тренера сборной России по вольной борьбе Хаджимурата Гацалова полностью оправдали в деле о нарушении антидопинговых правил, сообщил президент национальной Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сняло все обвинения в досудебном порядке, передает ТАСС.

Хаджимурат Гацалов был полностью оправдан, все обвинения сняты. Мы в его невиновности не сомневались ни на секунду, — отметил Мамиашвили.

В мае прошлого года Гацалова временно отстранили из-за обвинения в нарушении антидопинговых правил. Согласно приведенной таблице допинг-нарушителей, отстранение действует с 5 мая 2025 года. По данным ITA, нарушение было зафиксировано 10 мая 2015 года на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории и изъятых оттуда проб.

При этом эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинили российских специалистов в сокрытии допинговых нарушений за период с 2012 по 2015 год. Российская сторона отвергла выводы WADA, однако агентство частично поддержал Спортивный арбитражный суд.