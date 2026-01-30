«Один дома» и другие: какой запомнилась Кэтрин О'Хара — самые яркие фото

Ушла из жизни американская актриса Кэтрин О'Хара, российские зрители помнят ее по роли мамы мальчика — главного героя в культовой ленте «Один дома» режиссера Криса Коламбуса.

Артистка родилась в Канаде в семье ирландцев. В 1970-х годах в основном озвучивала персонажей мультипликации, также снималась в эпизодах сериалов. Лишь в конце 1980-х ее заметили в Голливуде.

Первым серьезным успехом стал фильм Тима Бертона «Битлджус» в 1988 году. В 1990-м, после выхода фильма «Один дома», стала по-настоящему знаменитой. Двумя годами позже вышло продолжение картины, актриса вновь исполнила роль Кейт. Также ее можно увидеть в картинах «Легенды дикого запада» (первая главная роль Патрика Суэйзи), «Страна чудаков», «Пережить Рождество» и других. Кроме того, Кэтрин подарила свой голос десяткам анимационных персонажей. Ее не стало сегодня, 30 января, артистке был 71 год. Причины смерти не разглашаются. Известно, что у О'Хара была врожденная аномалия: внутренние органы расположены зеркально, в частности, сердце не слева, а справа.

Она была замужем за художником-постановщиком Бо Уэлшем, они вырастили двоих сыновей.

