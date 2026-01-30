Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026

«Один дома» и другие: какой запомнилась Кэтрин О'Хара — самые яркие фото

Кэтрин О'Хара в фильме «Один дома» Кэтрин О'Хара в фильме «Один дома» Фото: g90/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Ушла из жизни американская актриса Кэтрин О'Хара, российские зрители помнят ее по роли мамы мальчика — главного героя в культовой ленте «Один дома» режиссера Криса Коламбуса.

Артистка родилась в Канаде в семье ирландцев. В 1970-х годах в основном озвучивала персонажей мультипликации, также снималась в эпизодах сериалов. Лишь в конце 1980-х ее заметили в Голливуде.

Первым серьезным успехом стал фильм Тима Бертона «Битлджус» в 1988 году. В 1990-м, после выхода фильма «Один дома», стала по-настоящему знаменитой. Двумя годами позже вышло продолжение картины, актриса вновь исполнила роль Кейт. Также ее можно увидеть в картинах «Легенды дикого запада» (первая главная роль Патрика Суэйзи), «Страна чудаков», «Пережить Рождество» и других. Кроме того, Кэтрин подарила свой голос десяткам анимационных персонажей. Ее не стало сегодня, 30 января, артистке был 71 год. Причины смерти не разглашаются. Известно, что у О'Хара была врожденная аномалия: внутренние органы расположены зеркально, в частности, сердце не слева, а справа.

Она была замужем за художником-постановщиком Бо Уэлшем, они вырастили двоих сыновей.

Яркие кинообразы актрисы — в галерее NEWS.ru.

Кэтрин О'Хара в фильме «Один дома»
Кэтрин О'Хара в фильме «Один дома»
Фото: g90/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Кэтрин О'Хара в фильме «Один дома»
Кэтрин О'Хара в фильме «Один дома»
Фото: g90/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Кэтрин О'Хара, 2018 год
Кэтрин О'Хара, 2018 год
Фото: Dave Longendyke/ZUMAPRESS.com
Кэтрин О'Хара в фильме «На ваш суд»
Кэтрин О'Хара в фильме «На ваш суд»
Фото: Supplied by FilmStills.net//Global Look Press
Кэтрин О'Хара с мужем, 2012 год
Кэтрин О'Хара с мужем, 2012 год
Фото: Susan J. Rose/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Кэтрин О'Хара с мужем, 2025 год
Кэтрин О'Хара с мужем, 2025 год
Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/Global Look Press
Кэтрин О'Хара в сериале «Киностудия»
Кэтрин О'Хара в сериале «Киностудия»
Фото: Apple TV+
Кэтрин О'Хара в фильме в «В пути»
Кэтрин О'Хара в фильме в «В пути»
Фото: Focus Features/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Кэтрин О'Хара в фильме «Киллеры»
Кэтрин О'Хара в фильме «Киллеры»
Фото: g90/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Кэтрин О'Хара в сериале «Шиттс Крик»
Кэтрин О'Хара в сериале «Шиттс Крик»
Фото: Canadian Broadcasting Corporation (CBC)
Кэтрин О'Хара, 2024 год
Кэтрин О'Хара, 2024 год
Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press
Кэтрин О'Хара в фильме Битлджус 2, 2024 год
Кэтрин О'Хара в фильме Битлджус 2, 2024 год
Фото: Parisa Taghizadeh/capitalpictures.comGlobal Look Press
Кэтрин О'Хара в фильме Битлджус 2, 2024 год
Кэтрин О'Хара в фильме Битлджус 2, 2024 год
Фото: Кэтрин О'Хара
