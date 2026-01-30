Мишустин провел масштабную ротацию в Совете по кинематографии Мишустин исключил из Совета по кинематографии Сокурова и Слащеву

Премьер-министр России Михаил Мишустин обновил состав Совета по развитию отечественной кинематографии. Из него выведен ряд известных деятелей культуры, включая режиссера Александра Сокурова и экс-советника президента Владимира Толстого. С документом можно ознакомиться на официальном портале публикования правовой информации.

Помимо Сокурова и Толстого, согласно официальному распоряжению, из совета исключены председатель совета директоров «Союзмультфильма» и глава киностудии имени Горького Юлиана Слащева, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, продюсер Эдуард Илоян и другие заметные фигуры индустрии.

Исключить из состава Добродеева О. Б., Илона Э. Р., Малышева А. В., Мокрицкую Н. В., Слащеву Ю. Ю., Сокурова А. Н., Тодоровского В. П., Толстого В. И. и Федоровича В. В., — говорится в публикации.

Параллельно в совет были введены новые члены. В их числе продюсер Александр Акопов, актеры и режиссеры Владимир Машков и Евгений Миронов, а также руководитель «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании СПЧ пообещал созвониться с режиссером Александром Сокуровым по поводу недопуска его фильмов до проката. Президент обратил внимание, что речь не идет о дискриминации и назвал сложившуюся ситуацию странной.