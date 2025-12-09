Путин созвонится с известным режиссером после жалоб на запрет его фильмов

Путин созвонится с известным режиссером после жалоб на запрет его фильмов Путин созвонится с Сокуровым после жалоб на запрет его картин

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал созвониться с режиссером Александром Сокуровым по поводу недопуска его фильмов до проката, мероприятие транслировала пресс-служба Кремля. Глава государства пообещал разобраться в этой ситуации.

Жалко. Вы мне, пожалуйста, скажите — но не сейчас, а созвонимся с вами, я позвоню, поговорим — каким образом, что там запрещают из ваших произведений, — сказал Путин.

Президент обратил внимание, что речь не идет о дискриминации, так как Сокуров является членом СПЧ. По мнению Путина, сложившаяся ситуация является странной.

Кроме того, на заседании Путин попросил правозащитницу Еву Меркачеву направить в Кремль ее предложения о «новогоднем помиловании» заключенных. Глава государства пообещал рассмотреть этот вопрос.

Также президент рассказал, что голос Совета по правам человека звучит на международной арене убедительно и веско. По словам главы государства, преследования людей по национальному, религиозному, языковому и другим признакам не остаются без внимания.