09 декабря 2025 в 17:19

«Звучит веско»: Путин о положении СПЧ на международной арене

Путин заявил, что Совет по правам человека веско звучит на международной арене

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Сегодня голос Совета по правам человека звучит на международной арене убедительно и веско, заявил президент Владимир Путин на открытии заседания совета. По словам главы государства, которые приводит пресс-служба Кремля, преследование людей по национальному, религиозному, языковому и другим признакам не остаются без внимания.

Важно, что голос совета в защиту прав человека убедительно и веско звучит на международном уровне. Вы не оставляете без внимания преследования людей по национальному, религиозному, языковому или иному признаку, — сказал Путин.

Российский лидер также отметил бескомпромиссную позицию СПЧ в отстаивании интересов российских граждан за рубежом. Кроме того, по его словам, совет проявляет непримиримость к русофобии как к одному из проявлений национализма и расизма.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин и члены СПЧ обсудят риски, связанные с использованием ИИ, а также движение курьеров на дорогах. В том числе участники встречи поговорят о реабилитации инвалидов.

