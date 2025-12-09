В Кремле назвали темы для обсуждения на заседании президентского совета СПЧ

Президент России Владимир Путин и члены СПЧ обсудят риски, связанные с использованием ИИ, а также движение курьеров на дорогах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также участники встречи поговорят о реабилитации инвалидов, указал представитель Кремля, слова которого приводит ТАСС.

Хотят поговорить и об искусственном интеллекте. Риски применения искусственного интеллекта в социально значимых сферах и меры по обеспечению прозрачности алгоритмов. В числе тем для обсуждения также «правила дорожного движения для курьеров», — указал он.

Ранее Минтранс России выступил против запрета электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности, рекомендуя развивать их использование. Ведомство предложило регионам содействовать развитию сервисов аренды, избегая избыточных административных барьеров и интегрируя СИМ в городскую транспортную систему.

До этого партия «Новые люди» во главе с вице-спикером Государственной думы Владиславом Даванковым выступила с инициативой о запрете передвижения курьеров по пешеходным зонам на электросамокатах и электровелосипедах. Соответствующее обращение было направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину.