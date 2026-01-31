Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 00:18

Победитель в одной из номинации «Золотого орла» был шокирован результатом

Актер Гилев заявил, что не ожидал своей победы в номинации премии «Золотой орел»

Сергей Гилев Сергей Гилев Фото: NEWS.ru
Актер Сергей Гилев, получивший награду «Золотой орел» за лучшую мужскую роль второго плана, признался, что был шокирован и растерян после объявления результатов. Он стал победителем в номинации за роль в фильме «Пророк. История Александра Пушкина», сообщает корреспондент NEWS.ru.

Гилев, находясь в зале, не ожидал услышать свое имя, так как был уверен, что таких лауреатов информируют до начала мероприятия. Также актера смутило, что его место оказалось в середине четвертого ряда.

Я думал тем, кто победил, сообщают заранее. Потом они посадили меня в центре ряда в четвертом ряду кресел. Я подумал, что это слишком далеко. Потом оказалось, что нет, видимо, не сообщают победителям заранее, — растерянно прокомментировал Гилев.

Искренняя реакция актера стала одним из ярких моментов церемонии, продемонстрировав, что даже для профессионала такая победа может стать полной неожиданностью. Историческая драма «Пророк. История Александра Пушкина» также была отмечена в нескольких других номинациях премии, подтвердив высокий уровень проекта.

Ранее сообщалось, что церемония вручения национальной кинопремии состоялась в первом павильоне «Мосфильма». Экспертный совет Национальной киноакадемии выбрал победителей в 24 номинациях.
Победитель в одной из номинации «Золотого орла» был шокирован результатом
