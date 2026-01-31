Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 00:09

Израильская модель разбилась в ДТП в день рождения матери

JP: модель Таль Беркович погибла в ДТП по дороге на день рождения матери

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

41-летняя израильская модель и актриса Таль Беркович погибла в автокатастрофе, пишет издание The Jerusalem Post. Трагедия произошла, когда она направлялась на день рождения своей матери. Ее брат, находившийся за рулем, получил тяжелые травмы.

Авария случилась на шоссе № 40 на юге Израиля. Согласно свидетельствам очевидцев, водитель легкового автомобиля на перекрестке поворачивал налево, а грузовик выруливал справа, поэтому основной удар пришелся на пассажирку, сидевшую на переднем сиденье. Беркович скончалась на месте. Ее 40-летнего брата в критическом состоянии доставили в больницу.

Таль Беркович была известна по сатирическому шоу «Папарацци». Она также снималась в кино и работала моделью в Лондоне. В 2020 году актриса завершила карьеру после замужества и вместе с супругом вела очень закрытый образ жизни.

Ранее стало известно, что актрису Елену Земляникину, погибшую в результате ДТП в Москве, сбил мотоцикл. Женщина спешила, пересекая дорогу по пешеходному переходу на перекрестке проспекта Вернадского и улицы Кравченко. Водитель мотоцикла Yamaha, как оказалось, врезался в актрису на высокой скорости.

ДТП
Израиль
смерти
актрисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новые правила по рекламе энергетиков вступят в силу весной
«Эмоции потрясающие»: Кологривый отреагировал на победу в «Золотом орле»
Безруков рассказал, кому обязан победе в «Золотом орле»
Лекарства взрослым не игрушка: предостережение от терапевта по самолечению
Паника в Запорожье: чиновники бегут из города — когда начнется штурм
ЦБ ужесточил требования к выдаче ипотеки для одного сегмента строительства
Критика в России, долги, мнение об СВО: как живет Александр Васильев
Жителей семи улиц Орла эвакуируют из-за упавшей ракеты
«Он тоже носитель МХАТовской школы»: Эрнст о назначении Богомолова
Измены мужей, онкология: как жила и умерла Вера Глаголева, где ее дочери
«Решение бьет по заводам»: в Польше возмутились дерзким шагом Украины
Победитель в одной из номинации «Золотого орла» был шокирован результатом
Израильская модель разбилась в ДТП в день рождения матери
В новых материалах Эпштейна упоминается фамилия известного американца
Вам выбьют глаз или сломают спину: ликбез от врача по опасным зимним играм
«Не могла жить без любви»: директор Началовой о ее карьере, болезни, смерти
Мишустин провел масштабную ротацию в Совете по кинематографии
Путин сообщил о высокой выручке России от ВТС
«Всегда рад»: Маск ответил министру обороны Украины на запрос о Starlink
«Безумный месяц»: россиянам рассказали о погоде в феврале
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.