Израильская модель разбилась в ДТП в день рождения матери JP: модель Таль Беркович погибла в ДТП по дороге на день рождения матери

41-летняя израильская модель и актриса Таль Беркович погибла в автокатастрофе, пишет издание The Jerusalem Post. Трагедия произошла, когда она направлялась на день рождения своей матери. Ее брат, находившийся за рулем, получил тяжелые травмы.

Авария случилась на шоссе № 40 на юге Израиля. Согласно свидетельствам очевидцев, водитель легкового автомобиля на перекрестке поворачивал налево, а грузовик выруливал справа, поэтому основной удар пришелся на пассажирку, сидевшую на переднем сиденье. Беркович скончалась на месте. Ее 40-летнего брата в критическом состоянии доставили в больницу.

Таль Беркович была известна по сатирическому шоу «Папарацци». Она также снималась в кино и работала моделью в Лондоне. В 2020 году актриса завершила карьеру после замужества и вместе с супругом вела очень закрытый образ жизни.

