31 января 2026 в 00:34

«Он тоже носитель МХАТовской школы»: Эрнст о назначении Богомолова

Эрнст поддержал назначение Богомолова на должность главы Школы-студии МХАТ

Константин Эрнст Константин Эрнст Фото: NEWS.ru
Режиссер Константин Богомолов закончил ГИТИС, но является таким же носителем МХАТовской школы, как и ее выпускники, заявил на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он напомнил, что в Школе-студии нет режиссерского факультета, передает корреспондент NEWS.ru.

Он поставил больше 10 спектаклей, думаю, что он достоин быть ректором школы студии. Я много раз видел как Костя работает с актерами, и им это полезно. Он блестящий менеджер и отличный худрук, — заявил Эрнст.

Он также призвал обратить внимание на результаты работы Богомолова в театре на Малой Бронной. По словам медиа-менеджера, кинодеятель не был так популярен со времен работы режиссера Анатолия Эфроса.

Ранее Богомолов заявил, что на протяжении многих лет качество выпускников российских театральных вузов ухудшается. Он подчеркнул, что это достаточно серьезная проблема. По его мнению, начинающие актеры нетребовательны по отношению к себе и к миру, а это очень важно.

