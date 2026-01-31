Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 01:22

Новые правила по рекламе энергетиков вступят в силу весной

Член ОП РФ Машаров: с 1 марта рекламу энергетиков ограничат новыми правилами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые требования к рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики. Рекламные ролики должны будут содержать предупреждение о вреде чрезмерного потребления, а сама реклама не может быть адресована детям, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Изменения в законодательстве направлены на ограничение влияния такой рекламы на несовершеннолетних и информирование потребителей о потенциальных рисках. По словам Машарова, в рекламе энергетиков теперь запрещено упоминать о наличии в них биологически активных добавок (БАДов) или витаминов, чтобы не создавать ложного впечатления о пользе продукта.

Предупреждение о вреде должно занимать не менее 7% площади кадра в аудиовизуальной рекламе (телевидение, кино, видео) длительностью не менее пяти секунд. В радиоэфире такое предупреждение должно звучать минимум три секунды. При других способах распространения рекламы предупреждение также должно занимать не менее 7% отведенного пространства.

Рекламодатели станут отвечать за несоблюдение всех этих правил, а рекламораспространители — только тех, которые касаются упомянутого предупреждения, — уточнил Машаров.

Член ОП РФ подчеркнул, что вред от чрезмерного употребления энергетических напитков очевиден, и реклама не должна делать их привлекательными для детей. По его мнению, новый закон способствует защите несовершеннолетних от потенциальных угроз.

Ранее член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева пояснила, что энергетики опасны не только для зубной эмали, но и для желудочно-кишечного тракта. Такими словами она прокомментировала инцидент в Нижнем Новгороде: 18-летний молодой человек чуть не остался без зубов из-за этого напитка.

