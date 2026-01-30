«Безумный месяц»: россиянам рассказали о погоде в феврале Синоптик Семенов: в феврале короткие потепления будут чередоваться с холодом

Резкие перепады температур, вероятно, станут ключевым трендом февраля, рассказал в беседе с NEWS.ru синоптик Михаил Семенов. По его словам, в конце зимы ожидаются кратковременные потепления, которые часто будут чередоваться с волнами арктического холода.

В целом февраль ожидается противоречивым. Мы увидим и слякоть, и ледяные дожди, и суровые морозы, и гололед. Окончание зимы ожидается теплее нормы, однако такую погоду будет сложно переносить метеозависимым людям, — сказал Семенов.

По его мнению, подобная нестабильная погода, вероятно, перестанет быть редкостью. Эксперт отметил, что даже синоптики называют предстоящий февраль «сумасшедшим и безумным месяцем». Семенов подчеркнул, что из-за нестабильной погоды будет трудно строить планы на поездки.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что температура в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные, 31 января и 1 февраля, опустится вплоть до −25 градусов. По ее словам, также ожидаются облачность с прояснениями, северный ветер до 11 м/с и снегопады. Синоптик отметила, что из-за ветра ощущения будут еще холоднее, а солнца будет меньше, чем в пятницу. Она посоветовала теплее одеваться и немного сократить время пребывания на улице, но не отказываться от прогулок совсем.