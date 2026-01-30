Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 23:30

«Безумный месяц»: россиянам рассказали о погоде в феврале

Синоптик Семенов: в феврале короткие потепления будут чередоваться с холодом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Резкие перепады температур, вероятно, станут ключевым трендом февраля, рассказал в беседе с NEWS.ru синоптик Михаил Семенов. По его словам, в конце зимы ожидаются кратковременные потепления, которые часто будут чередоваться с волнами арктического холода.

В целом февраль ожидается противоречивым. Мы увидим и слякоть, и ледяные дожди, и суровые морозы, и гололед. Окончание зимы ожидается теплее нормы, однако такую погоду будет сложно переносить метеозависимым людям, — сказал Семенов.

По его мнению, подобная нестабильная погода, вероятно, перестанет быть редкостью. Эксперт отметил, что даже синоптики называют предстоящий февраль «сумасшедшим и безумным месяцем». Семенов подчеркнул, что из-за нестабильной погоды будет трудно строить планы на поездки.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что температура в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные, 31 января и 1 февраля, опустится вплоть до −25 градусов. По ее словам, также ожидаются облачность с прояснениями, северный ветер до 11 м/с и снегопады. Синоптик отметила, что из-за ветра ощущения будут еще холоднее, а солнца будет меньше, чем в пятницу. Она посоветовала теплее одеваться и немного сократить время пребывания на улице, но не отказываться от прогулок совсем.

погода
февраль
синоптики
прогнозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мишустин провел масштабную ротацию в Совете по кинематографии
Путин сообщил о высокой выручке России от ВТС
«Всегда рад»: Маск ответил министру обороны Украины на запрос о Starlink
«Безумный месяц»: россиянам рассказали о погоде в феврале
Киевляне скупают наполнители для кошачьих лотков из-за проблем в городе
«Себе на эпитафию»: Захарова объяснила, зачем Киев снял буквы с монумента
Назван наиболее выгодный для США договор с Россией
«Один дома» и другие: какой запомнилась Кэтрин О'Хара — самые яркие фото
Отомстили украинке: Соболенко и Рыбакина сыграют в финале Australian Open
Опубликован список победителей премии «Золотой орел»
Снежная лавина обрушила крышу парковки иностранного посольства в Москве
Рост числа безработных в Германии испугал правительство
Слова прыгуньи в длину о состоянии спорта в России подверглись критике
В Москве временно закрыли станцию на центральном кольце
Путин поставил перед ВПК России новые задачи
Доллар рухнул ниже 75. Это дно или трамплин, что теперь будет с рублем
«Дело не в Косте»: актриса Чиповская о новом назначении Богомолова
Кадыров встретился с дагестанским сенатором
В Минобороны расширили список болезней, запрещающих контракт
Проблемы с энергетикой настигли союзника Украины
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.