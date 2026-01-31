Лекарства взрослым не игрушка: предостережение от терапевта по самолечению

Распространенная среди немалой части россиян «традиция» принимать при любой ОРВИ антибиотики и жаропонижающие опасна осложнениями и проблемами со здоровьем, в том числе с печенью. Терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен в интервью NEWS.ru объяснила, чем опасно самолечение и почему ряд лекарств не просто так назначает только врач.

Чем опасны жаропонижающие

Бесконтрольный прием жаропонижающих средств при сезонных ОРВИ ухудшает течение заболевания. Подобные препараты могут на время скрыть симптомы недуга, давая ложное ощущение выздоровления. Это опасно, поскольку человек вернется к активному образу жизни и прекратит лечение, увеличивая риск осложнений.

Кроме того, снижение температуры тела без улучшения общего состояния может затруднить диагностику и определение степени тяжести инфекции. Лихорадка является естественной реакцией организма на вирусы, мешая им размножаться.

Принимайте жаропонижающее только при реальной необходимости, если температура тела превышает 38,5 градуса, вызывает сильный дискомфорт или существует риск осложнений. Строго следуйте инструкциям и не превышайте допустимую дозу. Для взрослых и детей она разная. Без назначения врача и контроля дозировки легко превысить безопасную дозу средства, особенно если его часто принимать. Избыточное количество препарата может вызвать серьезное поражение печени, а также нарушить работу почек и ЖКТ.

Обращайтесь за медпомощью при тяжелых симптомах ОРВИ, особенно если высокая температура держится более трех дней или состояние ухудшается. Врач может порекомендовать дополнительные меры и назначить лечение, которое поможет облегчить симптомы без лишнего риска.

Почему обезболивающие нельзя принимать самостоятельно

Бесконтрольный прием обезболивающих и нестероидных противовоспалительных препаратов может быть опасен для детей и пожилых людей. НПВП раздражают слизистую желудка, что чревато гастритом или язвой, особенно при длительном применении или употреблении на голодный желудок. У пациентов с хроническими заболеваниями ЖКТ, а также у пожилых людей риск осложнений еще выше.

Обезболивающие препараты, как аспирин, ибупрофен и парацетамол, которые часто принимают при ОРВИ для облегчения головной и мышечной боли, не борются с инфекцией. Их бесконтрольное использование может привести к неприятным последствиям.

Аспирин категорически противопоказан детям и подросткам до 16 лет при вирусных инфекциях, таких как грипп или ветряная оспа, из-за риска синдрома Рея — редкого, но смертельно опасного состояния, поражающего печень и мозг. У взрослых аспирин также может ухудшить течение вирусных инфекций и увеличить риск кровотечений.

Длительный прием НПВП без назначения врача может привести к ухудшению функции почек, которые и так испытывают повышенную нагрузку на фоне вирусных инфекций. Людям с нарушениями работы почек или склонностью к задержке жидкости особенно важно избегать частого приема обезболивающих без контроля врача.

Почему антибиотики порождают супербактерии

Главной опасностью бесконтрольного приема антибиотиков является появление супербактерий, против которых бессильны даже самые сильные препараты. Микроорганизмы становятся более устойчивыми к лекарствам данного типа. Антибиотики применяются только при бактериальных инфекциях, при которых необходим точный подбор дозировки, длительности курса и наименования лекарства.

Чрезмерное употребление препаратов может ослабить собственные защитные механизмы организма, из-за чего человек станет более уязвимым перед болезнями. Антибиотики не только убивают вредные бактерии, но и уничтожают полезные микроорганизмы, поддерживающие здоровье кишечника и всей иммунной системы. Это приводит к дисбактериозу, расстройствам пищеварения, нарушению обмена веществ и повышенной восприимчивости к инфекциям.

Частое применение антибиотиков увеличивает риск возникновения аллергий, в том числе опасных реакций, таких как анафилактический шок. В некоторых случаях аллергия может развиться даже на ранее переносимые препараты.

