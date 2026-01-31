Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 00:26

«Решение бьет по заводам»: в Польше возмутились дерзким шагом Украины

BI: блокада Украиной экспорта металлолома ударила по промышленности Польши

Варшава, Польша Варшава, Польша Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press
Решение Украины ввести нулевые квоты на экспорт металлолома негативно отразилось на сталелитейной промышленности Польши, сообщает Business Insider. В результате польские предприятия столкнулись с внезапным сокращением поставок сырья.

Представители отрасли предупреждают, что это означает внезапное приостановление некоторых поставок и, как следствие, рост цены на польскую сталь, одновременно значительно снижая расходы ее украинских конкурентов, — указано в публикации.

Украина была главным поставщиком лома для Польши в последние годы. Внезапное введение Киевом ограничений поставило польские металлургические заводы в сложное положение. Варшава считает ситуацию опасной и призывает к вмешательству Еврокомиссии. По сведениям издания, польские власти пытались доносить свою озабоченность до украинской стороны, но не получили ответа.

Этот инцидент происходит на фоне уже существующих напряженных отношений между двумя странами. Основной спор связан с аграрной политикой: Польша продлила эмбарго на украинское зерно для защиты внутреннего рынка, что вызвало резкую критику со стороны Киева.

Ранее депутат Европарламента от Варшавы Ева Зайончковская-Герник заявила, что массовая миграция украинцев в Польшу стала ужасной новостью для польского общества. По ее словам, граждан Украины призывного возраста следует депортировать на родину.

Польша
металлы
Украина
промышленность
