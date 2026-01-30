Зимняя Олимпиада — 2026
Польский депутат взвыла от массовой миграции украинцев

Депутат ЕП Зайончковская-Герник осудила массовую миграцию украинцев в Польшу

Массовая миграция украинцев в Польшу стала ужасной новостью для польского общества, заявила депутат Европарламента от Варшавы Ева Зайончковская-Герник в соцсети X. По ее словам, граждан Украины призывного возраста следует депортировать на родину.

Национальный банк Украины объявил, что 400 тыс. украинцев покинут страну в этом и следующем году, большинство из них, вероятно, уедут в Польшу. <…> Ужасная новость для нашего общества! <…> В нашей стране уже проживает более 1,5 млн граждан Украины, — написала Зайончковская-Герник.

Парламентарий также раскритиковала закон президента Украины Владимира Зеленского, который разрешил украинцам до 22 лет выезжать за границу. Она призвала ограничить им въезд в Польшу и лишить всех введенных для них привилегий.

Ранее польские СМИ писали, что украинские беженцы в Польше, не имеющие официальной работы, с 1 февраля лишатся права на получение детского пособия 800+. Данное решение было принято парламентом страны осенью прошлого года по инициативе нового президента Кароля Навроцкого. Согласно новым правилам, все украинцы, претендующие на эту выплату, обязаны повторно подать соответствующие заявления.

