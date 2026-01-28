Украинские беженцы в Польше рискуют лишиться пособий Незанятых украинских беженцев в Польше с 1 февраля лишат детского пособия

Украинские беженцы в Польше, не имеющие официальной работы, с 1 февраля лишатся права на получение детского пособия 800+, сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на данные Управления социального страхования. Данное решение было принято парламентом страны осенью прошлого года по инициативе нового президента Кароля Навроцкого.

Согласно новым правилам, все украинцы, претендующие на эту выплату, обязаны повторно подать соответствующие заявления. Социальную поддержку продолжат получать только те категории заявителей, которые соответствуют установленным критериям занятости или обучения.

В число получателей пособия включены украинцы, работающие по трудовому договору или договору подряда, а также индивидуальные предприниматели. Право на выплаты сохранят и те, кто получает спортивные стипендии, докторантские гранты, пособия по безработице или стипендию за обучение.

Важным условием остается обязательное посещение ребенком польского детского сада или школы. От этого требования освобождаются только родители детей с инвалидностью, а также оформляющие пособие на ребенка, имеющего гражданство Польши.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил NEWS.ru, что выплаты украинским беженцам от Евросоюза могут прекратиться в 2027 году. По его словам, ряд европейских стран уже пытается избавиться от переселенцев, предлагая им разовые денежные компенсации.