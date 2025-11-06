Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 20:12

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

С 1 января 2025 года в Москве и Московской области сохраняются строгие нормы, ограничивающие шум в ночное время, выходные и праздничные дни. Узнайте, в какие часы запрещено шуметь, какие исключения существуют и какие штрафы грозят нарушителям.

Закон о тишине в Москве

Время тишины:

  • будние дни (пн. — пт.): с 23:00 до 07:00;

  • выходные и праздники: с 22:00 до 10:00.

Запрещенные действия:

  • громкая музыка, крики, использование пиротехники;

  • ремонтные работы (перфораторы, дрели);

  • шумные строительные работы рядом с жилыми домами.

Исключения:

  • аварийные работы;

  • культурно-массовые мероприятия с разрешения властей;

  • новогодняя ночь (31 декабря — 1 января ограничения смягчены).

Штрафы за нарушение:

  • физлица: 1000–2000 руб.;

  • должностные лица: 4000–8000 руб.;

  • юрлица: 40 000 — 80 000 руб.

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году: новые правила и штрафы

Закон о тишине в Московской области

Закон Московской области № 16/2014-ОЗ (с изменениями на 2025 год) регулирует допустимый уровень шума в жилых зонах, устанавливая «часы тишины» и ответственность за их нарушение.

Когда запрещено шуметь:

  • будние дни (пн. — пт.): с 21:00 до 08:00;

  • выходные и праздничные дни: с 22:00 до 10:00;

  • ремонтные работы: запрещены в выходные и праздники, а в будни — с 19:00 до 09:00, с 13:00 до 15:00 (тихий час для детей и пожилых).

Штрафы за нарушение здесь действуют следующие:

  • физические лица: 1000–3000 руб.;

  • индивидуальные предприниматели: 5000–8000 руб.;

  • юридические лица: 20 000 — 50 000 руб.

За повторное нарушение в течение года штрафы увеличиваются.

Изменения в 2025 году

В 2025 году был ужесточен контроль за шумом от строительных площадок, появилась возможность подачи жалоб через мобильное приложение «Госуслуги Москвы», были увеличены штрафы за повторные нарушения.

Закон о тишине в Москве

Куда жаловаться на нарушителей?

Граждане могут отправить жалобу:

  • через единую диспетчерскую службу (112);

  • в управляющую компанию или участковому;

  • через электронные сервисы (портал мэра Москвы).

Закон направлен на комфортное проживание граждан. Соблюдение режима тишины поможет избежать конфликтов с соседями и штрафов.

Актуальную информацию уточняйте на официальных ресурсах правительства Москвы и МО.

Ранее мы рассказывали про закон о тишине в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

законотишине
Москва
Московская область
штрафы
Оксана Головина
О. Головина
