Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

С 1 января 2025 года в Москве и Московской области сохраняются строгие нормы, ограничивающие шум в ночное время, выходные и праздничные дни. Узнайте, в какие часы запрещено шуметь, какие исключения существуют и какие штрафы грозят нарушителям.
Закон о тишине в Москве
Время тишины:
будние дни (пн. — пт.): с 23:00 до 07:00;
выходные и праздники: с 22:00 до 10:00.
Запрещенные действия:
громкая музыка, крики, использование пиротехники;
ремонтные работы (перфораторы, дрели);
шумные строительные работы рядом с жилыми домами.
Исключения:
аварийные работы;
культурно-массовые мероприятия с разрешения властей;
новогодняя ночь (31 декабря — 1 января ограничения смягчены).
Штрафы за нарушение:
физлица: 1000–2000 руб.;
должностные лица: 4000–8000 руб.;
юрлица: 40 000 — 80 000 руб.
Закон о тишине в Московской области
Закон Московской области № 16/2014-ОЗ (с изменениями на 2025 год) регулирует допустимый уровень шума в жилых зонах, устанавливая «часы тишины» и ответственность за их нарушение.
Когда запрещено шуметь:
будние дни (пн. — пт.): с 21:00 до 08:00;
выходные и праздничные дни: с 22:00 до 10:00;
ремонтные работы: запрещены в выходные и праздники, а в будни — с 19:00 до 09:00, с 13:00 до 15:00 (тихий час для детей и пожилых).
Штрафы за нарушение здесь действуют следующие:
физические лица: 1000–3000 руб.;
индивидуальные предприниматели: 5000–8000 руб.;
юридические лица: 20 000 — 50 000 руб.
За повторное нарушение в течение года штрафы увеличиваются.
Изменения в 2025 году
В 2025 году был ужесточен контроль за шумом от строительных площадок, появилась возможность подачи жалоб через мобильное приложение «Госуслуги Москвы», были увеличены штрафы за повторные нарушения.
Куда жаловаться на нарушителей?
Граждане могут отправить жалобу:
через единую диспетчерскую службу (112);
в управляющую компанию или участковому;
через электронные сервисы (портал мэра Москвы).
Закон направлен на комфортное проживание граждан. Соблюдение режима тишины поможет избежать конфликтов с соседями и штрафов.
Актуальную информацию уточняйте на официальных ресурсах правительства Москвы и МО.
Ранее мы рассказывали про закон о тишине в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.