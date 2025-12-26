Закон о тишине в новогоднюю ночь: до скольки можно шуметь 31 декабря?

Приближение самого ожидаемого праздника в году традиционно вызывает вопросы о границах дозволенного во время гуляний. Какие нормы регулируют уровень шума в новогоднюю ночь и как они изменяются на протяжении продолжительных каникул? Вопросы соблюдения тишины находятся в компетенции региональных властей. Конкретные ограничения, включая допустимость применения пиротехники и временные рамки для шумных мероприятий, устанавливаются каждым субъектом РФ отдельно.

Официальные послабления: когда разрешено шуметь в праздник

Действие нормативных актов о тишине в период новогодних праздников строится на принципе разумного компромисса. Ночь с 31 декабря на 1 января повсеместно признается особым временем, когда стандартные запреты на громкие звуки официально не действуют. Условным «разрешенным временем» обычно становятся несколько часов — например, с 22:00 31 декабря до 04:00–05:00 1 января. В этот промежуток традиционные празднования с музыкой и коллективным весельем во дворах жилых домов, как правило, не рассматриваются как административное правонарушение. При этом принципиально важно разделять послабления в рамках закона о тишине и непреложные нормы общественной безопасности, особенно противопожарного режима. Уже начиная с 2 января (а во многих регионах — с 1 января) режим тишины повсеместно восстанавливается, и любые громкие действия в неположенное время будут считаться нарушением, влекущим ответственность.

Официальные послабления: когда разрешено шуметь в праздник Фото: Shutterstock/FOTODOM

Региональные особенности: как в разных городах регулируют шум

Законодательство о тишине в праздничные дни, предусматривая определенные послабления, не отменяет принципа законности. Большинство регионов, включая Москву, Санкт-Петербург и Московскую область, официально выделяют новогоднюю ночь как исключительный период. На это время ограничения на шум часто снимаются на несколько часов. Например, в столице с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января обычные требования о соблюдении тишины не применяются, что дает жителям возможность шумно отмечать праздник. В последующие дни каникул, обычно уже с 1–2 января, повсеместно возвращается стандартный режим тишины. Соответственно, громкая музыка, шумные гулянья на улице в ночные часы могут быть квалифицированы как административное нарушение.

Фейерверки и петарды: правила безопасности и временные ограничения

Запуск фейерверков остается одной из самых любимых, но при этом строго регламентированных новогодних традиций. Разрешение на их использование в праздничную ночь не отменяет обязательного соблюдения правил пожарной безопасности. Категорически запрещено запускать салюты и петарды внутри помещений, на балконах, лоджиях, крышах, в непосредственной близости от жилых домов, на территориях объектов культурного наследия, заповедников и в лесопарковых зонах. Для безопасного запуска следует выбирать открытые площадки, удаленные от жилой застройки, линий электропередачи и деревьев. Свободное пространство должно соответствовать радиусу опасной зоны, указанному в инструкции к конкретному пиротехническому изделию. Важно помнить, что продажа пиротехники лицам младше 16 лет запрещена. Также под строжайшим запретом находится использование пиротехники в состоянии алкогольного опьянения. В непосредственной близости от места запуска обязательно должны присутствовать средства пожаротушения — огнетушитель, емкость с водой или ящик с песком.

Фейерверки и петарды: правила безопасности и временные ограничения Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что делать, если соседи переходят все границы: куда жаловаться

Если шумные соседи нарушают ваш покой в периоды, когда режим тишины должен соблюдаться (например, с 2 января), важно знать алгоритм действий. Первоначально можно попытаться решить вопрос мирно, переговорив с нарушителями. Если это не возымело эффекта, следует обращаться с жалобой. Конкретный уполномоченный орган может различаться в зависимости от региона. Основными инстанциями являются:

Участковый уполномоченный полиции или дежурная часть районного ОВД. На нарушения в ночное время можно реагировать вызовом наряда полиции по телефону 102 или 112.

Управляющая компания (УК) или ТСЖ. Они обязаны реагировать на жалобы жильцов о нарушении правил проживания в многоквартирном доме.

Районная администрация или жилищная инспекция. Эти органы могут проводить проверки и привлекать к ответственности.

Единый портал государственных услуг или сайт МВД. Во многих регионах можно подать электронное заявление о нарушении тишины.

Для эффективного обращения желательно собрать доказательства: аудио- или видеозаписи с фиксацией времени, показания свидетелей-соседей. При повторных нарушениях участковый может составить протокол, что приведет к административному штрафу для нарушителей.

Таким образом, готовясь встретить новый, 2026 год, важно помнить, что праздничное настроение не отменяет необходимости следовать закону и правилам безопасности. Планируя торжества, стоит заранее изучить местные нормативные акты, регламентирующие уровень шума в новогоднюю ночь и последующие праздничные дни. Проявляя уважение к покою соседей и неукоснительно соблюдая правила применения пиротехники, вы сможете обеспечить себе и окружающим по-настоящему радостный и безопасный праздник.

Ранее мы писали о том, что подарить на Новый год родным и близким: 10+ идей для всей семьи.