15 декабря 2025 в 09:43

В ОП раскрыли, чем может обернуться очень шумное празднование Нового года

Член ОП Машаров: очень шумное празднование Нового года может обернуться штрафом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Чрезмерно шумное празднование Нового года может обернуться приездом полиции и административным штрафом, предупредил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в разговоре с ТАСС. По его словам, размер штрафа может составить до 1 тыс. рублей.

Эксперт пояснил, что, хотя правоохранительные органы традиционно проявляют лояльность в новогоднюю ночь, они обязаны реагировать на серьезные нарушения: драки, хулиганство или жалобы соседей на громкий шум. При этом он отметил, что прямой статьи за шум в КоАП РФ нет.

Но есть статья 6.4 КоАП РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания. По этой статье за слишком шумное празднование грозит штраф от 500 до 1 тыс. рублей для физических лиц, — рассказал он.

Уровень допустимого шума регулируется санитарными нормами (СанПиН) и государственными стандартами (ГОСТ). В дневное время (с 07:00 до 23:00) допустимый уровень звука в жилых помещениях — 40 дБА (эквивалентно обычному разговору), ночью (с 23:00 до 07:00) — не более 30 дБА. Кратковременное превышение норм допустимо, но сильный и продолжительный шум, особенно в ночные часы, является нарушением.

Машаров призвал учитывать, что в России нет единого «закона о тишине» для новогодней ночи — режим устанавливают региональные власти. Так, в Москве запрещено шуметь с 23:00 до 07:00, в Подмосковье — с 21:00 до 08:00, а в Санкт-Петербурге и Самаре — с 22:00 до 08:00.

Ранее адвокат Антон Пивоваров предупредил, что вручение подарков к Новому году может привести к нарушению антикоррупционного законодательства. По его словам, ответственность может наступить как для дарителя, так и для получателя.

