Адвокат рассказал, когда новогодние подарки могут признать взяткой

Вручение подарков к Новому году может привести к нарушению антикоррупционного законодательства, заявил «Газете.Ru» адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров. По его словам, ответственность может наступить как для дарителя, так и для получателя.

Для госслужащих и работников бюджетных организаций действует строгий режим. Согласно закону № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», они не вправе принимать подарки, связанные с исполнением должностных обязанностей, — предупредил специалист.

Он пояснил, что дело даже не в том, что именно за подарок был преподнесен или сколько он стоил. Важно лишь то, с какой целью он был подарен, а также в какой связи состоят даритель и получатель.

Ранее член комиссии ОП Евгений Машаров рассказал, что к преподавателям, принимающим подарки стоимостью свыше трех тысяч рублей, могут быть применены дисциплинарные меры воздействия. В случаях когда презент используется как условие для получения высокой оценки, такие действия квалифицируются как взятка.

До этого педагог по этикету Татьяна Николаева говорила, что учителям уместно дарить предметы, созданные руками учащихся. В качестве примеров она назвала самодельные открытки, рисунки и различные поделки.