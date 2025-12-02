Госслужащим Петербурга сообщили приятную новость о медстраховании

Петербургские депутаты приняли закон, разрешающий государственным служащим пользоваться полисами добровольного медицинского страхования за счет бюджета, по данным издания «Фонтанка». Как пояснил один из авторов поправки, депутат Денис Четырбок, это решение согласуется с возможностями, предоставленными регионам на федеральном уровне. Точная стоимость программы для бюджета станет известна после проведения конкурсных процедур.

Будут еще конкурсные процедуры, тогда будет понятно, сколько будет стоить программа городу, — сказал парламентарий.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» в обращении к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложили использовать номер мобильного телефона в качестве основного идентификатора гражданина вместо СНИЛС и полиса ОМС. Согласно их инициативе, замена существующих номеров документов должна быть добровольной, а данные будут автоматически актуализироваться через систему ЕСИА.

Кроме того, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил ввести обязательное приобретение полиса добровольного медицинского страхования для мигрантов при въезде в Россию. По его утверждению, это позволит решить проблему, когда иностранные гражданки намеренно прибывают в страну на позднем сроке беременности, чтобы воспользоваться бесплатной экстренной помощью в рамках межгосударственного соглашения СНГ.