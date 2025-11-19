В России рассказали, как ИИ поможет в обработке обращений к Путину

Благодаря искусственному интеллекту обращения россиян к президенту Владимиру Путину в преддверии прямой линии удастся обработать за несколько секунд, заявил ТАСС руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Отмечается, что раньше процедура занимала не менее месяца.

Искусственный интеллект будет не просто раскладывать, но и анализировать те вопросы, которые приходят. Также ИИ будет выступать помощником для государственных служащих при подготовке ответов. Искусственному интеллекту предстоит собирать различные данные, документы для формирования ответа, — пояснил Кузнецов.

По его словам, технологии позволят снять с госслужащих большой объем технической, юридической и организационной работы. Таким образом, у них останется больше времени на живое общение с людьми, подчеркнул глава исполкома ОНФ.

Ранее стало известно, что в Кремле рассматривают дату 19 декабря для проведения объединенной прямой линии и пресс-конференции Путина. В случае подтверждения это будет первый случай, когда мероприятие состоится в пятницу, а не в традиционный для него четверг.