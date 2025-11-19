Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 20:45

В России рассказали, как ИИ поможет в обработке обращений к Путину

ОНФ: обработка обращений к Путину благодаря ИИ займет несколько секунд

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Благодаря искусственному интеллекту обращения россиян к президенту Владимиру Путину в преддверии прямой линии удастся обработать за несколько секунд, заявил ТАСС руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Отмечается, что раньше процедура занимала не менее месяца.

Искусственный интеллект будет не просто раскладывать, но и анализировать те вопросы, которые приходят. Также ИИ будет выступать помощником для государственных служащих при подготовке ответов. Искусственному интеллекту предстоит собирать различные данные, документы для формирования ответа, — пояснил Кузнецов.

По его словам, технологии позволят снять с госслужащих большой объем технической, юридической и организационной работы. Таким образом, у них останется больше времени на живое общение с людьми, подчеркнул глава исполкома ОНФ.

Ранее стало известно, что в Кремле рассматривают дату 19 декабря для проведения объединенной прямой линии и пресс-конференции Путина. В случае подтверждения это будет первый случай, когда мероприятие состоится в пятницу, а не в традиционный для него четверг.

Владимир Путин
прямая линия
технологии
госслужащие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Девочка тащит»: Безрукова объяснила бешеную славу Пересильд-младшей
Песков подтвердил готовность Москвы к переговорам по Украине
Погряз в судах: что происходит с Киркоровым, будут ли корпоративы с певцом
«Блат»: Гордон высказалась о решении суда в пользу Долиной
«Всегда будет мало»: Путин о продлении человеческой жизни
ЛУКОЙЛ раскрыл свои планы по активам в европейской стране
Путин обозначил сроки проведения прямой линии
Путин раскрыл, что для России недопустимо в сфере ИИ
Балалаечник-душитель и педофил-патологоанатом: главные ЧП дня
Раскрыто содержание плана США по завершению конфликта на Украине
Прокуратура Польши предъявила обвинения двум диверсантам-украинцам
Агурбаш рассказала о главном предназначении женщин
Путин предложил создать штаб для управления сферой ИИ
В России рассказали, как ИИ поможет в обработке обращений к Путину
Агурбаш рассказала трогательную историю о создании главного хита
Путин обратил внимание на «боль» футбольных болельщиков
Население меньше Химок: сборная Кюрасао впервые вышла на ЧМ по футболу
Агурбаш рассказала о своих правилах воспитания
Солист «Иванушек» объяснил феномен Кадышевой
Путин заявил о важности «фронтального внедрения» отечественных технологий
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.