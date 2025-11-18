Названа предварительная дата проведения прямой линии Путина

В Кремле рассматривают дату 19 декабря для проведения объединенной прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина, пишет РБК со ссылкой на информацию поступила информированных источников. В случае подтверждения, это будет первый случай, когда мероприятие состоится в пятницу, а не в традиционный для него четверг.

По данным осведомленных лиц, 19 декабря является основной рабочей датой, однако альтернативой ей называют четверг, 18 декабря. Окончательное решение пока не принято и будет объявлено позднее. Сдвиг на пятницу в этом году может быть ситуативной мерой, продиктованной графиком главы государства.

Ранее в Кремле придерживались логики проведения мероприятий в четверг, чтобы привлечь максимум внимания аудитории в преддверии выходных, но не в саму пятницу. Тем не менее, у нового формата есть и свои преимущества.

Федеральный чиновник, впрочем, отмечает, что у пятницы есть свои плюсы: у людей будут выходные, чтобы обдумать итоги года, о которых они услышали, — говорится в материале.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков отметил, что очередная прямая линия с главой России будет осуществляться с применением технологий искусственного интеллекта. Как уточнил представитель Кремля, использование современных digital-инструментов, включая AI-технологии, обеспечит максимально полный охват актуальных тем, волнующих российское общество.