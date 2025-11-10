Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 19:08

В Госдуме нашли альтернативу для СНИЛС и ОМС

В Госдуме предложили использовать номер телефона вместо СНИЛС и ОМС

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Депутаты от фракции «Новые люди» предложили использовать номер мобильного телефона в качестве идентификатора вместо СНИЛС и полиса ОМС, сказано в обращении, направленном премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Инициатива предусматривает добровольную замену существующих номеров документов на телефонный номер с автоматическим обновлением данных через ЕСИА, передает РИА Новости.

По замыслу авторов инициативы, такая замена должна осуществляться исключительно на добровольной основе. Депутаты подчеркивают, что это позволит синхронизировать данные без необходимости прохождения дополнительных бюрократических процедур.

Как отмечают авторы обращения, предлагаемое нововведение значительно упростит гражданам запоминание ключевых персональных номеров. Кроме того, отпадет необходимость постоянного ношения с собой физических носителей информации в виде пластиковых карточек или бумажных документов. По мнению парламентариев, в экстренных ситуациях человек сможет оперативно назвать необходимый идентификатор.

Ранее парламентарий Анатолий Аксаков заявил, что Госдума хочет ограничить число банковских карт на одного человека. По его словам, предлагается установить потолок в 20 единиц в целом и не более пяти карт в одном банке. Депутат отметил, что соответствующий законопроект примут до конца года.

