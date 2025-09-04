Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 19:42

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме со СНИЛС

Депутат Немкин: аферисты обманывают россиян под предлогом замены СНИЛС

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В России появилась новая схема мошенничества, связанная с заменой страхового номера индивидуального лицевого счета, сообщил депутат Государственной думы Антон Немкин в разговоре с LIFE.ru. Злоумышленники активно используют социальную инженерию для получения доступа к личным данным и средствам граждан.

Преступники звонят россиянам, представляясь сотрудниками официальных ведомств, и убеждают в необходимости замены СНИЛС. Если человек предоставляет номер своего страхового счета, вскоре следует второй звонок от лжесотрудника банка, Росфинмониторинга или портала «Госуслуги».

Они убеждают человека, что его данные якобы уже попали к мошенникам, и создают ощущение срочности и опасности. В такой атмосфере человек начинает верить, что спасает свои деньги, и готов следовать любым инструкциям, — сказал Немкин.

Депутат добавил, что таким образом мошенники вынуждают россиян брать кредиты и переводить им деньги. Злоумышленники создают искусственную стрессовую ситуацию, чтобы жертва действовала быстро, не оценивая возможные последствия.

Для защиты от этого вида мошенничества депутат призвал помнить, что СНИЛС давно не подлежит замене. Кроме того, банки и государственные органы не просят переводить деньги на безопасные счета и не общаются с клиентами через мессенджеры.

Любой подобный звонок — это сигнал немедленно прекратить разговор, — заключил парламентарий.

Ранее в Магнитогорске мошенники похитили у пенсионерки 5 млн рублей, убедив ее, что нужно «задекларировать» сбережения из-за кредита на ее имя. Курьер, представившись сотрудником полиции, забрал деньги и скрылся. Преступника задержали в Екатеринбурге.

Россия
мошенники
СНИЛС
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стармер чудом избежал подрыва на «секс-бомбе» в британском парламенте
Четырехлетняя девочка утонула на мелководье в Адриатическом море
Трамп отказался от помощи граничащим с Россией странам
Украинские кол-центры начали атаковать новые страны
В Центробанке объяснили, как обезопасить себя от блокировки карты
В Германии пришли к неутешительному выводу насчет «экономического поворота»
Хит вашей зимней кладовой: сочная и острая маринованная капуста
Россияне начали штурмовать Хогвартс, но не в Лондоне
«Карл слаб»: британской монархии предрекли незавидное будущее
В РСТ раскрыли, насколько вырастет турпоток из Китая в РФ при безвизе
Знаменитый боец UFC начал президентскую кампанию
Стало известно, как торговые войны могут снизить мировой рост экономики
Удивительные животные, которые почти не пьют воду
Суд принял важное решение по таджикской организации «Ватан»
Пенсионерка неожиданно «ожила» в больнице Петербурга
Небензя обозначил, что нужно учесть для мирного урегулирования на Украине
«Ущербный фюрер-канцлер»: канцлер Мерц ведет Германию в пропасть
Украина во мраке, маневр Путина, лютое пекло во Львове: что будет дальше
Эстония нашла способ облегчить жизнь союзникам в НАТО
МИД: РФ не уклонялась от выплат пострадавшим и жертвам авиакатастрофы AZAL
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.