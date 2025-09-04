Россиян предупредили о новой мошеннической схеме со СНИЛС Депутат Немкин: аферисты обманывают россиян под предлогом замены СНИЛС

В России появилась новая схема мошенничества, связанная с заменой страхового номера индивидуального лицевого счета, сообщил депутат Государственной думы Антон Немкин в разговоре с LIFE.ru. Злоумышленники активно используют социальную инженерию для получения доступа к личным данным и средствам граждан.

Преступники звонят россиянам, представляясь сотрудниками официальных ведомств, и убеждают в необходимости замены СНИЛС. Если человек предоставляет номер своего страхового счета, вскоре следует второй звонок от лжесотрудника банка, Росфинмониторинга или портала «Госуслуги».

Они убеждают человека, что его данные якобы уже попали к мошенникам, и создают ощущение срочности и опасности. В такой атмосфере человек начинает верить, что спасает свои деньги, и готов следовать любым инструкциям, — сказал Немкин.

Депутат добавил, что таким образом мошенники вынуждают россиян брать кредиты и переводить им деньги. Злоумышленники создают искусственную стрессовую ситуацию, чтобы жертва действовала быстро, не оценивая возможные последствия.

Для защиты от этого вида мошенничества депутат призвал помнить, что СНИЛС давно не подлежит замене. Кроме того, банки и государственные органы не просят переводить деньги на безопасные счета и не общаются с клиентами через мессенджеры.

Любой подобный звонок — это сигнал немедленно прекратить разговор, — заключил парламентарий.

Ранее в Магнитогорске мошенники похитили у пенсионерки 5 млн рублей, убедив ее, что нужно «задекларировать» сбережения из-за кредита на ее имя. Курьер, представившись сотрудником полиции, забрал деньги и скрылся. Преступника задержали в Екатеринбурге.