Пожилую женщину спас суд после взятия кредита под 27%

В Санкт-Петербурге суд аннулировал кредитный договор 68-летней пенсионерки, которая стала жертвой мошенников, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировского района. Ведомство добилось признания договора недействительным.

В апреле 2024 года женщина оформила кредит на сумму 260 тыс. рублей под 27% годовых и перевела эти средства злоумышленникам. Мошенники убедили ее, что таким образом она аннулирует предыдущий заем. Прокуратура в ходе проверки установила, что банк не предпринял необходимых мер для проверки добровольности совершения операции и оценки финансовой ситуации клиентки. Банк обязали вернуть пенсионерке 87 тыс. рублей, которые она успела выплатить по кредиту до момента признания договора недействительным.

Ранее в Санкт-Петербурге перед судом предстанут двое обвиняемых в мошенничестве с кредитами через взломанные аккаунты на портале «Госуслуги». Общий ущерб от их действий превысил 450 тыс. рублей. По версии следствия, обвиняемые действовали в составе организованной группы с декабря 2023 года по февраль 2024 года. Используя персональные данные из взломанных профилей, злоумышленники обращались в микрофинансовые организации и оформляли онлайн-займы от имени ничего не подозревающих людей. Деньги переводились на счета преступников.