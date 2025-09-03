Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 13:53

Пожилую женщину спас суд после взятия кредита под 27%

В Петербурге суд аннулировал кредит обманутой мошенниками пенсионерки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге суд аннулировал кредитный договор 68-летней пенсионерки, которая стала жертвой мошенников, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировского района. Ведомство добилось признания договора недействительным.

В апреле 2024 года женщина оформила кредит на сумму 260 тыс. рублей под 27% годовых и перевела эти средства злоумышленникам. Мошенники убедили ее, что таким образом она аннулирует предыдущий заем. Прокуратура в ходе проверки установила, что банк не предпринял необходимых мер для проверки добровольности совершения операции и оценки финансовой ситуации клиентки. Банк обязали вернуть пенсионерке 87 тыс. рублей, которые она успела выплатить по кредиту до момента признания договора недействительным.

Ранее в Санкт-Петербурге перед судом предстанут двое обвиняемых в мошенничестве с кредитами через взломанные аккаунты на портале «Госуслуги». Общий ущерб от их действий превысил 450 тыс. рублей. По версии следствия, обвиняемые действовали в составе организованной группы с декабря 2023 года по февраль 2024 года. Используя персональные данные из взломанных профилей, злоумышленники обращались в микрофинансовые организации и оформляли онлайн-займы от имени ничего не подозревающих людей. Деньги переводились на счета преступников.

суды
пенсионеры
мошенники
кредиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Запасаемся тертыми огурцами в банках — простейшей закуской на зиму
Вяленые помидоры: готовим итальянскую закуску на зиму в духовке
«Как крысы с корабля»: генерал объяснил исчезновение мобилизованных в ВСУ
Стало известно, как пострадают социологи из-за закона о мошенниках
Шакшука: готовим необычную яичницу на завтрак
Экономист назвал самый выгодный месяц для отпуска в 2025 году
Путину подарили картину о жизни женщин в Конго
Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Стали известны новые детали о процессе по делу «Крокуса»
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Захарова одним словом оценила очередные санкции Британии
Путин предоставил президентский самолет для спасения больного раком ребенка
«Трудно перечислить»: Путин о сотрудничестве РФ и Вьетнама в последние годы
Военэксперт раскрыл, как российские дроны деморализуют украинских бойцов
В Кремле рассказали о зарубежных подарках Путину в Пекине
Раскрыта судьба пропавшего в Сочи альпиниста
В Бурятии ответили Дерипаске на идею «закрыть» Байкал
Пожилую женщину спас суд после взятия кредита под 27%
Зеленский пообещал «ощутимое усиление» Украины
Неадекват с двумя ножами зарезал девушку под крики о проблемах с потенцией
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.