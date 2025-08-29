В Петербурге будут судить мошенников, взламывавших «Госуслуги» В Петербурге два злоумышленника обманули россиян на 450 тысяч рублей

В Петербурге перед судом предстанут двое обвиняемых в мошенничестве с кредитами через взломанные аккаунты на «Госуслугах», сообщает телеканал «Петербург2». Отмечается, что ущерб превысил 450 тысяч рублей.

По версии следствия, обвиняемые действовали в составе организованной группы с декабря 2023 года по февраль 2024-го. Их преступная схема заключалась в получении незаконного доступа к личным кабинетам граждан на портале «Госуслуги».

Используя персональные данные из взломанных профилей, злоумышленники обращались в микрофинансовые организации. От имени ничего не подозревающих людей они оформляли онлайн-займы, а деньги переводили на свои счета, в результате чего жертвы оказывались должниками.

Ранее в России был зафиксирован первый случай хищения средств через мессенджер MAX. Жительница Курска стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками государственных органов и выманили у нее 444 тысячи рублей.