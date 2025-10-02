Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 10:36

Россиянам рассказали, что лучше всего дарить педагогам на День учителя

Педагог по этикету Николаева: на День учителя можно подарить поделки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В качестве подарка на День учителя можно вручить вещи, сделанные руками ребенка, например открытки, рисунки или изделия, заявила LIFE.ru педагог по этикету Татьяна Николаева. По ее словам, важно, чтобы подарок был уважительным, ненавязчивым и при этом не очень дорогим.

Особенно ценятся вещи, сделанные своими руками, — открытки, поделки, даже небольшие изделия или рисунки от ученика. Такие подарки обладают особой теплотой и выражают искреннюю признательность. Конечно, они не должны быть навязчивыми или чрезмерно дорогими, — посоветовала Николаева.

Дарить педагогам парфюмерию, гаджеты или аксессуары — не лучшая идея. Такие вещи считаются слишком личными, пояснила эксперт. Она также порекомендовала сопроводить подарок для учителя теплыми и искренними пожеланиями.

Ранее эксперт в области цветочного производства Светлана Горкунова заявила, что на День учителя не следует дарить гиацинты и лилии, поскольку у этих цветов слишком резкий аромат. По ее словам, такой подарок может стать настоящим испытанием для педагога.

подарки
праздники
учителя
общество
