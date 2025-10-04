«Выговор или увольнение»: учителей предостерегли от получения подарков

Преподавателям, принимающим подарки стоимостью свыше трех тысяч рублей, могут быть применены дисциплинарные меры воздействия, заявил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и других нормативных актов Евгений Машаров. В случаях, когда презент используется как условие для получения высокой оценки, такие действия квалифицируются как взятка.

За нарушение ограничений, связанных с получением подарков, учитель может быть привлечен к дисциплинарной ответственности согласно требованиям ст. 192 Трудового кодекса РФ. Так, ему может грозить замечание, выговор или увольнение, — заявил член комиссии ОП.

Под обычными подарками традиционно понимаются предметы, наиболее часто преподносимые преподавателям. К ним относятся цветочные композиции, кондитерские изделия, чайная и кофейная продукция, канцелярские товары, книжные издания и декоративные вазы.

Ранее педагог по этикету Татьяна Николаева говорила, что учителям уместно дарить предметы, созданные руками учащихся. В качестве примеров она назвала самодельные открытки, рисунки и различные поделки.