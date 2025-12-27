«Хочу дом на Рублевке»: как быть с нереальными заказами детей Деду Морозу

Самый волшебный праздник — Новый год — традиционно ставит многих родителей в тупик. Дети ждут прихода Деда Мороза и загадывают желания, которые должен исполнить сказочный персонаж. И некоторые «хотелки» детей подчас оказываются такими же сказочными, а стало быть, невыполнимыми. Что делать в этом случае, как правильно вести себя, чтобы не убить веру в чудо — в материале NEWS.ru.

Как загадывать желания Деду Морозу

Чтобы не попасть впросак с невыполнимыми желаниями для Деда Мороза, важно не пускать процесс составления письма волшебнику на самотек, рассказала в беседе с NEWS.ru детский и подростковый психолог, кандидат психологических наук Светлана Калинина.

«Нужно заранее, еще до составления письма, поговорить с ребенком. Причем это должен быть спокойный и доброжелательный разговор, чтобы ребенок мог без стеснения открыть вам, что бы он хотел попросить у Деда Мороза. В случае, если выяснится, что Дед Мороз не в состоянии принести то, что просит ребенок, можно сказать ему, что у волшебника подарки просят все дети в мире, но его возможности не безграничны, он не может предоставить всем детям в мире все, что они пожелают. Поэтому можно предложить ребенку выбрать что-то, что будет Деду Морозу, то есть родителям, по силам», — пояснила собеседница NEWS.ru.

По ее словам, чувствительные родители могут предположить, что попросит ребенок. В таком случае, говорит психолог, следует придумать несколько вариантов желаемого и внести свои предложения, чтобы ребенку было легче выбрать.

Что делать, если ребенок настаивает на дорогом подарке

Если все-таки ребенок настаивает на своем, дорогом, варианте, важно не говорить категорически, что такой подарок Дед Мороз точно не принесет, советует психолог Светлана Калинина. Она рекомендует рассмотреть вместе с ребенком разные возможности: более доступный вариант желаемого, или предложение немного отсрочить приобретение дорогого презента (например, на следующий день рождения, если есть возможность накопить на него средства).

«После этого помогите чаду выбрать приемлемый для вас вариант. Скорее всего, ребенок хотя бы немного, но расстроится. Однако не стоит пугаться, потому что это — полезное расстройство, которое помогает понять ребенку, что не все в этом мире можно получить, но и без этого можно жить и быть счастливым. Важно в эти моменты поддержать ребенка, проявить сочувствие к нему, пожалеть. Дождаться, пока слезы высохнут, и предложить что-то утешительное — совместное занятие, поход в интересное место или чаепитие», — отметила Калинина.

Можно прямо сказать ребенку, что даже Дед Мороз не все может приобрести, потому что это либо больше не выпускают, либо уже раскуплено, порекомендовал в разговоре с NEWS.ru кандидат психологических наук Павел Тарунтаев.

«Крайне важно настроить ребенка на реалистичный лад. Да, сынок, ты бы хотел новую квартиру на Рублевке, и это, конечно, прекрасно. Дед Мороз, конечно, очень постарается это сделать. Но поскольку у него уходит очень много волшебства на то, чтобы ко всем попасть, на то, чтобы всем закупить подарки, он, скорее всего, не сможет это реализовать», — пояснил психолог.

Как правильно объяснить «философию» Деда Мороза

На невыполнимую просьбу ребенка можно ответить примерно так: «Вау, это было бы невероятно круто! Но Деду Морозу будет очень сложно. Думаешь, у него есть такие волшебные технологии?», советует в разговоре с NEWS.ru детский психолог Елена Кулакова.

По ее мнению, очень важно объяснить детям «философию» Деда Мороза и переключить внимание на другие радости праздника, избегая прямых отказов.

Кулакова советует использовать в общении с детьми следующие фразы:

1. Предложение альтернативы: «Слушай, а может быть, Дед Мороз сможет принести тебе обычный подарок, а мы вместе найдем/сделаем что-то похожее?»

2. Объяснение «правил» Деда Мороза: «Дедушка Мороз дарит то, что делает счастливым и развивает тебя. А еще Дед Мороз очень любит делать сюрпризы! Иногда он приносит совсем не то, что просили, но это всегда что-то очень нужное, или то, что делает тебя счастливым».

3. Фокус на атмосфере: «Новый год — это ведь еще и наряженная елка, гирлянды, вкусный ужин, время с семьей, смех! Разве это не самое настоящее волшебство?»

При этом, говорит Кулакова, никогда не говорите прямо: «Нет, это невозможно!» и не давайте ложных обещаний.

Миф о приходе Деда Мороза не подрывает доверие ребенка, а помогает развивать фантазию, рассказала ранее детский психолог Дарья Дугенцова. Она отметила, что дети дошкольного возраста живут сразу в двух мирах — реальном и воображаемом. Специалист объяснила, что дети начинают видеть разницу между выдуманным и настоящим уже в возрасте восьми-девяти лет, потому что логика начинает вытеснять придуманные истории. Дугенцова отметила, что сказку нельзя разоблачать резко, поскольку такой подход может травмировать ребенка. Психолог также предупредила, что образ Деда Мороза нельзя использовать для манипуляций подарками. Она отметила, что вера в сказки не вредит формированию мышления.

Как подготовить ребенка к приходу Деда Мороза

Детей следует заранее подготовить к визиту актеров, чтобы избежать неприятных ситуаций, порекомендовала NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. По ее словам, визит Деда Мороза и Снегурочки может стать как одним из самых волшебных и приятных моментов в жизни вашего ребенка, так и стрессовой ситуацией.

«Для того чтобы минимизировать отрицательные последствия и создать ощущение праздника, к такому визиту надо готовиться. Лучше согласовать его заранее и также заранее постараться заинтересовать в нем ребенка. Например, совместно с ним написать письмо-обращение к Дедушке Морозу, и пусть малыш придумает, какой подарок он хочет получить. Если ребенок высокочувствительный, то заранее предупредите актеров, чтобы не говорили слишком громко, Дед Мороз не стучал изо всех сил посохом, а музыка была потише», — поделилась Булгакова.

По ее мнению, для детей в возрасте от трех до пяти лет можно начинать подготовку к Новому году за неделю до праздника. По словам психолога, для этого стоит читать и рассматривать книжки с иллюстрациями, сказки с участием новогодних персонажей, а также показывать новогодние мультфильмы. Она также посоветовала периодически напоминать ребенку о том, что письмо Деду Морозу уже написано, и он придет в гости, чтобы принести подарки.

Ранее психолог Наталья Каверзина заявила, что вера в Деда Мороза способствует развитию воображения и творческого мышления у детей. По ее словам, это укрепляет убеждение ребенка в том, что мир полон чудес и добра.

