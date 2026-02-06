Закон о тишине в Ярославской области и Ярославле: правила 2026 года

Закон о тишине в Ярославской области и Ярославле: правила 2026 года

Закон о тишине в Ярославской области и Ярославле: правила 2026 года

Вопрос обеспечения тишины и покоя граждан в местах постоянного проживания остается значимым аспектом региональной социальной политики. На территории Ярославской области соответствующие правоотношения регламентируются профильным региональным законодательством, которое устанавливает конкретные временные периоды, виды запрещенной деятельности и меры административного воздействия. Актуальная редакция закона о тишине в Ярославле и области, действующая в 2026 году, формирует баланс между правом граждан на отдых и допустимой бытовой активностью, включая проведение ремонтных работ.

Режим тишины: ночные часы в будни и выходные, праздничные дни

Законодательством Ярославской области закреплено понятие ночного времени, в течение которого недопустимо совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан. Этот период дифференцирован в зависимости от времени года. С 1 сентября по 31 мая ночным временем признается интервал с 22 часов до 6 часов следующего дня. В летний период, с 1 июня по 31 августа, временные границы смещаются: ночной покой охраняется с 23:00 до 6:00 часов.

Помимо ночного времени, региональным правовым актом введен дополнительный период для обеспечения дневного отдыха граждан, «тихий час» действует ежедневно с 13:00 до 15:00 часов. Особый регламент применяется в новогоднюю ночь. Действие ограничений приостанавливается с 22:00 часов 31 декабря до 06:00 часов 1 января, что позволяет гражданам беспрепятственно участвовать в праздничных мероприятиях.

Когда можно делать ремонт: разрешенные дни и время для шумных работ

Проведение ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных и иных работ, сопряженных с повышенным уровнем шума, подчиняется общим ограничениям, установленным для периода ночного времени и «тихого часа». Поэтому нельзя производить шумные работы с 22:00 часов (в летний период — с 23:00 часов) до 06:00 часов, а также в промежуток с 13:00 до 15:00 часов ежедневно.

Режим тишины: ночные часы в будни и выходные, праздничные дни Фото: Shutterstock/FOTODOM

Такие работы могут производиться с 06:00 часов до 13:00 часов и с 15:00 часов до 22:00 часов. Но даже в разрешенные часы интенсивность звука должна соответствовать санитарно-гигиеническим нормативам, установленным для жилых территорий. Превышение допустимых уровней, измеряемых в децибелах, может служить основанием для привлечения к ответственности по нормам законодательства.

Что считается нарушением: громкая музыка, крики, строительный шум

Во время «тихого часа» под запрет подпадает использование звуковоспроизводящей и звукоусиливающей аппаратуры, включая телевизоры, радиоприемники и музыкальные центры, на повышенной громкости. Аналогичным образом квалифицируется игра на музыкальных инструментах, громкое пение, крики, свист, а также применение пиротехнических изделий и производство ремонтных работ.

В ночное время также нельзя громко включать звуковоспроизводящие устройства, установленные на транспортных средствах или в торговых объектах. Нарушением будет признано и несвоевременное отключение противоугонной или охранной сигнализации на автомобиле.

К допустимым действиям отнесены операции по предотвращению чрезвычайных происшествий, ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, проведение санкционированных публичных и религиозных мероприятий. Не являются правонарушением естественные бытовые звуки, такие как плач младенца, работа бытовой техники в штатном режиме или спокойный разговор.

Штрафы и куда обращаться: порядок действий при нарушении ваших прав

Административная ответственность за нарушение закона о тишине различается в зависимости от времени суток, правового статуса нарушителя и факта повторности. Актуальные размеры штрафов на 2026 год закреплены в законе Ярославской области об административных правонарушениях.

Нарушение покоя граждан в дневное время влечет за собой наложение штрафа на физических лиц в размере 1500 рублей. Для должностных лиц сумма возрастает до 10 000 рублей, а для организаций — до 50 000 рублей.

Нарушение ночного покоя карается строже. Гражданам в этом случае грозит штраф в 3000 рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на 20 000 рублей, а юридические лица — на 100 000 рублей. Повторное совершение аналогичного правонарушения в течение одного календарного года признается отягчающим обстоятельством и влечет увеличение размера взыскания. Для физических лиц штраф за повторный ночной шум составит 5000 тысяч рублей, для юридических лиц санкция может достигать 200 000 рублей.

Когда можно делать ремонт: разрешенные дни и время для шумных работ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для защиты своего права на покой и тишину гражданам сначала стоит попытаться заняться досудебным урегулированием — спокойно сообщить нарушителю о факте. Если реакции не последует — обратиться с письменным заявлением к участковому полиции. Заявление должно содержать максимально подробные данные: адрес, время нарушения, характер шума. Лучше приложить имеющиеся доказательства: аудио- или видеоматериалы, коллективные обращения других жильцов. Ночью можно вызвать наряд полиции по телефону 102 для составления протокола на месте.

При бездействии сотрудников полиции жалоба может быть направлена в вышестоящие органы МВД, в региональную инспекцию государственного жилищного надзора или в прокуратуру. В исключительных случаях, когда систематические нарушения причиняют физические или нравственные страдания, гражданин вправе обратиться в суд общей юрисдикции с иском о компенсации морального вреда и пресечении противоправных действий.

Ранее мы писали про закон о тишине в Казани — 2026: основные положения и правила