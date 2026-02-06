Закон о тишине в Ярославской области и Ярославле: правила 2026 года

Вопрос обеспечения тишины и покоя граждан в местах постоянного проживания остается значимым аспектом региональной социальной политики. На территории Ярославской области соответствующие правоотношения регламентируются профильным региональным законодательством, которое устанавливает конкретные временные периоды, виды запрещенной деятельности и меры административного воздействия. Актуальная редакция закона о тишине в Ярославле и области, действующая в 2026 году, формирует баланс между правом граждан на отдых и допустимой бытовой активностью, включая проведение ремонтных работ.
Режим тишины: ночные часы в будни и выходные, праздничные дни
Законодательством Ярославской области закреплено понятие ночного времени, в течение которого недопустимо совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан. Этот период дифференцирован в зависимости от времени года. С 1 сентября по 31 мая ночным временем признается интервал с 22 часов до 6 часов следующего дня. В летний период, с 1 июня по 31 августа, временные границы смещаются: ночной покой охраняется с 23:00 до 6:00 часов.
Помимо ночного времени, региональным правовым актом введен дополнительный период для обеспечения дневного отдыха граждан, «тихий час» действует ежедневно с 13:00 до 15:00 часов. Особый регламент применяется в новогоднюю ночь. Действие ограничений приостанавливается с 22:00 часов 31 декабря до 06:00 часов 1 января, что позволяет гражданам беспрепятственно участвовать в праздничных мероприятиях.
Когда можно делать ремонт: разрешенные дни и время для шумных работ
Проведение ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных и иных работ, сопряженных с повышенным уровнем шума, подчиняется общим ограничениям, установленным для периода ночного времени и «тихого часа». Поэтому нельзя производить шумные работы с 22:00 часов (в летний период — с 23:00 часов) до 06:00 часов, а также в промежуток с 13:00 до 15:00 часов ежедневно.
Такие работы могут производиться с 06:00 часов до 13:00 часов и с 15:00 часов до 22:00 часов. Но даже в разрешенные часы интенсивность звука должна соответствовать санитарно-гигиеническим нормативам, установленным для жилых территорий. Превышение допустимых уровней, измеряемых в децибелах, может служить основанием для привлечения к ответственности по нормам законодательства.
Что считается нарушением: громкая музыка, крики, строительный шум
Во время «тихого часа» под запрет подпадает использование звуковоспроизводящей и звукоусиливающей аппаратуры, включая телевизоры, радиоприемники и музыкальные центры, на повышенной громкости. Аналогичным образом квалифицируется игра на музыкальных инструментах, громкое пение, крики, свист, а также применение пиротехнических изделий и производство ремонтных работ.
В ночное время также нельзя громко включать звуковоспроизводящие устройства, установленные на транспортных средствах или в торговых объектах. Нарушением будет признано и несвоевременное отключение противоугонной или охранной сигнализации на автомобиле.
К допустимым действиям отнесены операции по предотвращению чрезвычайных происшествий, ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, проведение санкционированных публичных и религиозных мероприятий. Не являются правонарушением естественные бытовые звуки, такие как плач младенца, работа бытовой техники в штатном режиме или спокойный разговор.
Штрафы и куда обращаться: порядок действий при нарушении ваших прав
Административная ответственность за нарушение закона о тишине различается в зависимости от времени суток, правового статуса нарушителя и факта повторности. Актуальные размеры штрафов на 2026 год закреплены в законе Ярославской области об административных правонарушениях.
Нарушение покоя граждан в дневное время влечет за собой наложение штрафа на физических лиц в размере 1500 рублей. Для должностных лиц сумма возрастает до 10 000 рублей, а для организаций — до 50 000 рублей.
Нарушение ночного покоя карается строже. Гражданам в этом случае грозит штраф в 3000 рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на 20 000 рублей, а юридические лица — на 100 000 рублей. Повторное совершение аналогичного правонарушения в течение одного календарного года признается отягчающим обстоятельством и влечет увеличение размера взыскания. Для физических лиц штраф за повторный ночной шум составит 5000 тысяч рублей, для юридических лиц санкция может достигать 200 000 рублей.
Для защиты своего права на покой и тишину гражданам сначала стоит попытаться заняться досудебным урегулированием — спокойно сообщить нарушителю о факте. Если реакции не последует — обратиться с письменным заявлением к участковому полиции. Заявление должно содержать максимально подробные данные: адрес, время нарушения, характер шума. Лучше приложить имеющиеся доказательства: аудио- или видеоматериалы, коллективные обращения других жильцов. Ночью можно вызвать наряд полиции по телефону 102 для составления протокола на месте.
При бездействии сотрудников полиции жалоба может быть направлена в вышестоящие органы МВД, в региональную инспекцию государственного жилищного надзора или в прокуратуру. В исключительных случаях, когда систематические нарушения причиняют физические или нравственные страдания, гражданин вправе обратиться в суд общей юрисдикции с иском о компенсации морального вреда и пресечении противоправных действий.
