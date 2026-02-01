Закон о тишине в Нижнем Новгороде: что изменилось, часы тишины и штрафы

В какое время нельзя шуметь в Нижнем Новгороде и области в 2026 году определяет закон об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области.
Так, в будни (с понедельника по пятницу) запрещены:
Общий шум (музыка, крики) — с 22:00 до 07:00.
Ремонтные работы: разрешены только с 07:00 до 20:00 с обязательным перерывом с 12:30 до 15:00 («тихий час»).
В выходные и праздничные дни:
Общий шум запрещен с 23:00 до 10:00.
Ремонт допустим с 10:00 до 20:00.
В 2026 году региональные нормы могут быть унифицированы с федеральным проектом, устанавливающим единый режим тишины с 22:00 до 07:00 для всех регионов. Для ремонта предложены часы с 09:00 до 19:00 (будни) с перерывом 14:00–16:00.
Допустимый уровень шума
Однако, закон не подразумевает соблюдения полной тишины в установленные для отдыха часы. Существует допустимый уровень шума. В жилых помещениях это:
день (07:00–23:00): до 55 дБ (уровень громкости обычного разговора между двумя людьми);
ночь (23:00–07:00): до 45 дБ (тихая музыка).
На придомовой территории разрешен шум днем до 70 дБ, ночью до 60 дБ. Чтобы было понятнее, приведем пример: игра на пианино (~80 дБ) и перфоратор (~90 дБ) нарушают нормы, а слив воды (~50 дБ) или работа холодильника (~45 дБ) — допустимы.
При этом, стоит учитывать, что любые запреты не распространяются на:
аварийные и спасательные работы;
массовые мероприятия (концерты, митинги), проведение которых согласовано с властями города или региона;
запуск фейерверков, но только в период с 22:00 31 декабря до 03:00 1января, а также в День Победы, 9 мая с 21:00 до 00:00.
Штрафы за нарушение закона о тишине
Размер взысканий в 2026 году зависит от категории нарушителя и повторности:
физические лица: 500–2000 руб. (повторное нарушение 2000–5000 руб.);
должностные лица: 1000–4000 руб. (повторное нарушение 4000–15 000 руб.);
юридические лица: 5000–20 000 руб. (повторное нарушение 15 000–30 000 руб.).
Для злостных нарушителей штрафы могут достигать 50 000 руб. (юрлица).
Как доказать нарушение?
Используйте шумомер (специальный прибор или мобильное приложение), сделайте аудио- или видеозапись с указанием времени в кадре.
Обращайтесь в инстанции:
ночью: вызывайте полицию (телефоны: 102, 112);
днем: пишите жалобу в Роспотребнадзор для замера шума экспертами.
Важно: самостоятельные замеры не являются судебным доказательством, но служат основанием для проверки.
Следите за обновлениями — в 2026 году правила могут измениться! Для точных замеров шума привлекайте специалистов Роспотребнадзора.
Ранее мы рассказали об особенностях закона о тишине в Москве и МО.