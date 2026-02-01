Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 21:08

Закон о тишине в Нижнем Новгороде: что изменилось, часы тишины и штрафы

Закон о тишине в Нижнем Новгороде и области в 2026 году Закон о тишине в Нижнем Новгороде и области в 2026 году Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В какое время нельзя шуметь в Нижнем Новгороде и области в 2026 году определяет закон об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области.

Так, в будни (с понедельника по пятницу) запрещены:

  • Общий шум (музыка, крики) — с 22:00 до 07:00.

  • Ремонтные работы: разрешены только с 07:00 до 20:00 с обязательным перерывом с 12:30 до 15:00 («тихий час»).

В выходные и праздничные дни:

  • Общий шум запрещен с 23:00 до 10:00.

  • Ремонт допустим с 10:00 до 20:00.

В 2026 году региональные нормы могут быть унифицированы с федеральным проектом, устанавливающим единый режим тишины с 22:00 до 07:00 для всех регионов. Для ремонта предложены часы с 09:00 до 19:00 (будни) с перерывом 14:00–16:00.

Закон о тишине-2026. Нижний Новгород Закон о тишине-2026. Нижний Новгород Фото: Shutterstock/FOTODOM

Допустимый уровень шума

Однако, закон не подразумевает соблюдения полной тишины в установленные для отдыха часы. Существует допустимый уровень шума. В жилых помещениях это:

  • день (07:00–23:00): до 55 дБ (уровень громкости обычного разговора между двумя людьми);

  • ночь (23:00–07:00): до 45 дБ (тихая музыка).

На придомовой территории разрешен шум днем до 70 дБ, ночью до 60 дБ. Чтобы было понятнее, приведем пример: игра на пианино (~80 дБ) и перфоратор (~90 дБ) нарушают нормы, а слив воды (~50 дБ) или работа холодильника (~45 дБ) — допустимы.

При этом, стоит учитывать, что любые запреты не распространяются на:

  • аварийные и спасательные работы;

  • массовые мероприятия (концерты, митинги), проведение которых согласовано с властями города или региона;

  • запуск фейерверков, но только в период с 22:00 31 декабря до 03:00 1января, а также в День Победы, 9 мая с 21:00 до 00:00.

Штрафы за нарушение закона о тишине

Размер взысканий в 2026 году зависит от категории нарушителя и повторности:

  • физические лица: 500–2000 руб. (повторное нарушение 2000–5000 руб.);

  • должностные лица: 1000–4000 руб. (повторное нарушение 4000–15 000 руб.);

  • юридические лица: 5000–20 000 руб. (повторное нарушение 15 000–30 000 руб.).

Для злостных нарушителей штрафы могут достигать 50 000 руб. (юрлица).

Закон о тишине в Новгороде и области — 2026: новые правила, штрафы и режим тишины Закон о тишине в Новгороде и области — 2026: новые правила, штрафы и режим тишины Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как доказать нарушение?

Используйте шумомер (специальный прибор или мобильное приложение), сделайте аудио- или видеозапись с указанием времени в кадре.

Обращайтесь в инстанции:

  • ночью: вызывайте полицию (телефоны: 102, 112);

  • днем: пишите жалобу в Роспотребнадзор для замера шума экспертами.

Важно: самостоятельные замеры не являются судебным доказательством, но служат основанием для проверки.

Следите за обновлениями — в 2026 году правила могут измениться! Для точных замеров шума привлекайте специалистов Роспотребнадзора.

Ранее мы рассказали об особенностях закона о тишине в Москве и МО.

законы
закон о тишине
штрафы
НижнийНоговод
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Что хочу, то и делаю»: Долина ответила на претензии по поводу пруда
Найденного в Таиланде расчлененным россиянина угрожали продать на органы
«Все истощены»: на Украине сделали признание по конфликту
Долина рассказала, куда переехала после скандала с квартирой
Лариса Долина собрала свой первый большой аншлаг в 2026 году
Пушилин рассказал о ситуации на фронте после освобождения Торецкого
Долина раскрыла, на сколько лет себя чувствует
Фильм «Мелания» собрал рекордные $2,9 млн в день премьеры
В Париже прошла церемония в честь годовщины Сталинградской битвы
Украинские яйца стали угрозой для Европы
Жители Киева перекрыли дорогу в знак протеста
Перенос переговоров в Абу-Даби связали с тактикой Зеленского
Под Белгородом умер пострадавший при атаке ВСУ на машину
Назван возраст, с которого у мужчин повышается риск инфаркта
Из прямой кишки пенсионера во Франции вытащили артиллерийский снаряд
Соцсеть миллиардера «отвалилась» от Всемирной сети
«Недостаточный объем»: Прибалтика оказалась на грани вымирания от холода
Пентагон начал подготовку к ответным ударам Ирана
Лоза раскрыл секрет популярности Булановой и Кадышевой
Российская водка «утекла» из Китая в неожиданную страну
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.