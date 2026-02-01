Закон о тишине в Нижнем Новгороде: что изменилось, часы тишины и штрафы

Семья и жизнь

Закон о тишине в Нижнем Новгороде и области в 2026 году

Закон о тишине в Нижнем Новгороде: что изменилось, часы тишины и штрафы

В какое время нельзя шуметь в Нижнем Новгороде и области в 2026 году определяет закон об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области.

Так, в будни (с понедельника по пятницу) запрещены:

Общий шум (музыка, крики) — с 22:00 до 07:00.

Ремонтные работы: разрешены только с 07:00 до 20:00 с обязательным перерывом с 12:30 до 15:00 («тихий час»).

В выходные и праздничные дни:

Общий шум запрещен с 23:00 до 10:00.

Ремонт допустим с 10:00 до 20:00.

В 2026 году региональные нормы могут быть унифицированы с федеральным проектом, устанавливающим единый режим тишины с 22:00 до 07:00 для всех регионов. Для ремонта предложены часы с 09:00 до 19:00 (будни) с перерывом 14:00–16:00.

Закон о тишине-2026. Нижний Новгород Фото: Shutterstock/FOTODOM

Допустимый уровень шума

Однако, закон не подразумевает соблюдения полной тишины в установленные для отдыха часы. Существует допустимый уровень шума. В жилых помещениях это:

день (07:00–23:00): до 55 дБ (уровень громкости обычного разговора между двумя людьми);

ночь (23:00–07:00): до 45 дБ (тихая музыка).

На придомовой территории разрешен шум днем до 70 дБ, ночью до 60 дБ. Чтобы было понятнее, приведем пример: игра на пианино (~80 дБ) и перфоратор (~90 дБ) нарушают нормы, а слив воды (~50 дБ) или работа холодильника (~45 дБ) — допустимы.

При этом, стоит учитывать, что любые запреты не распространяются на:

аварийные и спасательные работы;

массовые мероприятия (концерты, митинги), проведение которых согласовано с властями города или региона;

запуск фейерверков, но только в период с 22:00 31 декабря до 03:00 1января, а также в День Победы, 9 мая с 21:00 до 00:00.

Штрафы за нарушение закона о тишине

Размер взысканий в 2026 году зависит от категории нарушителя и повторности:

физические лица: 500–2000 руб. (повторное нарушение 2000–5000 руб.);

должностные лица: 1000–4000 руб. (повторное нарушение 4000–15 000 руб.);

юридические лица: 5000–20 000 руб. (повторное нарушение 15 000–30 000 руб.).

Для злостных нарушителей штрафы могут достигать 50 000 руб. (юрлица).

Закон о тишине в Новгороде и области — 2026: новые правила, штрафы и режим тишины Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как доказать нарушение?

Используйте шумомер (специальный прибор или мобильное приложение), сделайте аудио- или видеозапись с указанием времени в кадре.

Обращайтесь в инстанции:

ночью: вызывайте полицию (телефоны: 102, 112);

днем: пишите жалобу в Роспотребнадзор для замера шума экспертами.

Важно: самостоятельные замеры не являются судебным доказательством, но служат основанием для проверки.

Следите за обновлениями — в 2026 году правила могут измениться! Для точных замеров шума привлекайте специалистов Роспотребнадзора.

Ранее мы рассказали об особенностях закона о тишине в Москве и МО.