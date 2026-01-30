Москвичка превратила свою квартиру в «зоопарк»

В Москве женщина устроила в съемной квартире настоящий питомник: там бесхозно проживало около 30 кошек, передает Telegram-канал Baza. Некоторые из них находились в критическом состоянии.

Владелица квартиры обнаружила, что вся мебель пришла в негодность, а полы и обои требуют замены из-за того, что животные регулярно справляли нужду. В помещении были антисанитарные условия, из него исходил зловонный запах, который ощущался даже на лестничной площадке.

Сейчас риелтор подыскивает для питомцев постоянный дом, в то время как хозяйка квартиры готовится к ремонту, который, по ее оценке, потребует нескольких сотен тысяч рублей. В момент проверки арендатора на месте не оказалось.

Ранее сообщалось, что на американском острове Лонг-Айленд волонтеры провели операцию по спасению огромной колонии крыс. Представители зоозащитной организации Strong Island Animal Rescue приехали после жалоб на антисанитарию и обнаружили около 300 грызунов в жилом доме. Многие из животных были больны. Владельца крыс арестовали.