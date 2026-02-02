Закон о тишине в Екатеринбурге и Свердловской области в 2026 году

Семья и жизнь

Режим тишины в Свердловской области в 2026 году: новые правила, штрафы и исключения

Закон о тишине в Екатеринбурге и Свердловской области в 2026 году

Единого закона о тишине в нашей стране нет, в каждом субъекте нормы регулируются местными нормативными актами. Для Екатеринбурга и Свердловской области это региональный закон № 52-ОЗ и СанПиН 2.1.2.2645-10.

Согласно документу на Среднем Урале время тишины наступает:

с 23:00 до 08:00 ежедневно: запрещены громкие звуки (ремонт, музыка, крики);

с 13:00 до 15:00: нельзя шуметь в многоквартирных домах.

В выходные и праздники действуют следующие ограничения:

ремонтные работы нельзя проводить с 18:00 пятницы до 11:00 субботы/воскресенья, а также в нерабочие дни;

в воскресенье и праздники шумные действия (сверление, перфорация) полностью запрещены.

Допустимым в вышеуказанные часы считается следующий уровень шума:

днем (07:00–23:00): до 40 дБ (пример: тихая речь);

ночью (23:00–07:00): до 30 дБ (шепот);

резкие звуки (стук, лай собаки): не более 45 дБ ночью и 55 дБ днем.

Важно! Превышение норм фиксируется спецприборами Роспотребнадзора. Для сравнения: перфоратор = 95 дБ; плач ребенка или лай собаки не считаются нарушением.

Закон о тишине в Екатеринбурге и Свердловской области в 2026 году Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что считается нарушением тишины

Запрещено в «тихие часы»:

ремонтные работы (сверление, использование перфоратора);

громкая музыка, крики, пение, танцы;

запуск фейерверков (кроме Нового года и Дня Победы).

Разрешено: плач детей, работа холодильника / стиральной машины, неотложный ремонт аварийных служб.

Штрафы за нарушение закона о тишине

Физлица должны будут в случае нарушения заплатить 500–2000 руб. в первый раз, до 5000 руб. — за повторное нарушение. Должностным лицам придется заплатить уже от 1000 до 5000 руб. Самый высокий размер штрафа предусмотрен для юрлиц: 3000–7000 руб.

Особенности при проведении ремонта

В будни (пн–чт) работы разрешены с 08:00 до 23:00, но с перерывом 13:00–15:00. В новостройках первые шесть месяцев после сдачи дома ремонт согласуется с соседями.

Куда жаловаться?

Первый шаг — мирное урегулирование: лично поговорите с нарушителем. Не помогло? Вызывайте полицию по номеру 112 или 102, если шум продолжается. Можно обратиться к участковому и подать заявление для составления протокола. Роспотребнадзор поможет, если шумят магазины, кафе или стройплощадки.

Будьте готовы предоставить доказательства: аудиозаписи, показания свидетелей, замеры шума экспертами.

Не являются нарушениями:

действия экстренных служб (МЧС, скорая помощь);

религиозные обряды (звон колоколов, азан);

официальные городские мероприятия (концерты, салюты 9 Мая).

Режим тишины в Свердловской области в 2026 году Фото: Shutterstock/FOTODOM

Практические советы

Перед ремонтом предупредите соседей письменно или через чат дома. Ведите дневник шума (дата, время, характер звуков), если конфликт переходит в суд. Уточняйте актуальные нормы на сайте администрации Екатеринбурга или управления Роспотребнадзора.

Ранее мы рассказывали про закон о тишине в Нижнем Новгороде в 2026 году.