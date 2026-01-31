Жильцы отомстили соседям звуками пыток на подвешенной к потолку колонке В Петербурге жильцы дома отомстили соседям подвешенной к потолку колонкой

Жильцы дома в Санкт-Петербурге на протяжении двух месяцев включают соседям сверху тяжелый рок и звуки пыток на подвешенной к потолку колонке, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, таким образом они мстят за упавшую на пол детскую пирамидку. При этом жалобы на шум в полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор оказались безрезультатными.

Как уточнил канал, жильцы квартиры на нижнем этаже заехали в августе, тогда же они потребовали абсолютной тишины. Их все устраивало, пока в ноябре ребенок соседей не уронил на пол игрушку. Арендаторы посчитали извинения родителей малыша недостаточными.

С тех пор они регулярно включают громкие звуки через колонку с самого утра. Жильцы квартиры сверху жалуются, что из-за постоянного недосыпа и стресса у них ухудшилось самочувствие.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что за постоянные конфликты, нарушающие покой окружающих, можно лишиться квартиры, предоставленной по социальному найму. По его словам, в первую очередь с жалобами на шумных соседей следует обращаться в полицию или управляющую компанию.