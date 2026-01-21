Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 15:50

В Петербурге разрешили звонить в колокола по утрам в выходные

ЗакС Петербурга разрешил нарушать тишину по утрам ради религиозных обрядов

Фото: Павел Львов/ РИА Новости
Законодательное собрание Санкт-Петербурга разрешило религиозным организациям проводить шумные обряды в утренние часы выходных и праздничных дней. Соответствующие поправки, освобождающие храмы от административной ответственности за нарушение тишины с 8:00 до 12:00, были приняты в третьем чтении, говорится на сайте городского парламента.

В третьем чтении за документ проголосовали 47 парламентариев, против высказался лишь один. Закон вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Сейчас за нарушение тишины предусмотрены крупные штрафы. Так, для физических лиц они составляют от 500 рублей до 5 тыс. рублей, для должностных — от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил NEWS.ru, что для новостроек возможны послабления «закона о тишине», но ночной шум остается под полным запретом. По его словам, конкретные временные рамки и ответственность устанавливаются на региональном уровне.

законы
заксобрания
Санкт-Петербург
обряды
закон о тишине
храмы
церкви
колокола
