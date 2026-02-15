Экс-депутат петербургского ЗакСа умер на 81-м году жизни

Бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга второго, третьего и четвертого созывов Игорь Риммер скончался на 81-м году жизни, сообщил руководитель аппарата комитета Госдумы по аграрным вопросам Дмитрий Грызлов в Telegram-канале. Информация о дате и месте прощания будет обнародована позже.

Для меня это не просто утрата. Игорь Сергеевич сыграл огромную роль в моей жизни, он во многом был для меня старшим товарищем и авторитетом! Он прожил огромную и очень яркую жизнь, — написал Грызлов.

Также стало известно о смерти Хидэки Сато, известного как «отец» игровой приставки Sega. Ему было 77 лет. Сато стоял у истоков аппаратной философии бренда, курируя разработку всех домашних консолей — от первой SG-1000 до системы Dreamcast.

До этого президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким историка и публициста Роя Медведева. Ученый скончался у себя дома в возрасте 100 лет. Прощание с Медведевым пройдет 17 февраля в морге в Одинцово. После этого тело кремируют.