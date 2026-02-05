Зимняя Олимпиада — 2026
Наследственное дело открыли после смерти Золотовицкого

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Наследственное дело было открыто после смерти ректора Школы-студии МХАТ, заслуженного артиста и деятеля искусств России Игоря Золотовицкого, передает РИА Новости. Процесс ведет один из столичных нотариусов. Другие детали не уточняются.

Золотовицкий Игорь Яковлевич <…> Наследственное дело открыто, — говорится в материалах.

Золотовицкий скончался 16 января на 65-м году жизни в результате тяжелой болезни. Он был похоронен на Троекуровском кладбище. Наследство будут делить супруга Вера, сыновья Алексей и Александр.

Ранее было открыто наследственное дело после смерти советской и российской актрисы театра, кино и телевидения народной артистки России Веры Алентовой. Она умерла 25 декабря в возрасте 83 лет.

Тем временем стало известно о смерти британской актрисы Элизабет Келли, чья карьера в кино и на телевидении длилась четыре десятилетия. Ей было 104 года. Она ушла из жизни в канун Рождества 2025 года в Северном Йоркшире, но известно об этом стало лишь сейчас.

До этого скончалась заслуженная артистка России Ольга Чиповская. Театра Вахтангова выразил глубочайшие соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам, зрителям.

