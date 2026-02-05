Звезда британских сериалов скончалась на 105-м году жизни DM: звезда британских сериалов Элизабет Келли умерла в 104 года

На 105-м году жизни скончалась британская актриса Элизабет Келли, чья карьера в кино и на телевидении длилась четыре десятилетия, пишет Daily Mail. Она ушла из жизни в канун Рождества 2025 года в Северном Йоркшире, но известно об этом стало лишь сейчас.

По данным издания, смерть актрисы наступила по естественным причинам. Прощание с ней пройдет 17 февраля в церкви Святого Петра в Скарборо. Келли завершила карьеру в 2007 году, ее последней работой стала роль в сериале «Королевская больница». В фильмографию Келли вошли такие известные проекты, как «Чисто английское убийство», «Ферма Эммердейл», «Без единой улики» с Майклом Кейном и многие другие.

Примечательно, что карьера британки фактически началась в 1971 году, в возрасте 50 лет. Она получила свою первую крупную роль на телевидении — роль Эдди Берджесс в одном из эпизодов сериала «Улица Коронации».

